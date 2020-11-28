كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - تُعد كل من القشطة والعسل من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها، إضافة إلى علاج الكثير من مشاكل وعيوب البشرة، مثل البقع الداكنة وآثار البثور والحبوب.

والقشطة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، التي تعالج البشرة الجافة، لتمنحها نعومة ونضارة، إضافة على قدرتها على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات نظراً لاحتوائها على فيتامين A الذي يغذي البشرة ويساعد على تنقيتها.

أما العسل، فهو يعمل كمرطب رائع للبشرة، كما ينظف المسام، ويعمل كمقشر لطيف، ويخفف أيضاً من آثار الندبات، وعلاج حب الشباب والبثور.

وفي السطور التالية، ستتعرفين أكثر إلى فوائد القشطة والعسل للوجه، وطرق تحضير ماسك القشطة والعسل في المنزل:



أولاً: فوائد القشطة والعسل للوجه

فوائد القشطة والعسل للوجه



1-يعمل قناع القشطة والعسل على ترطيب بشرة الوجه بشكل رائع، نظراً لما تحتويه القشطة من دهون تعالج جفاف الجلد، إضافة إلى خواص العسل المُرطبة.

2-يساعد كل من القشطة والعسل في تقليل التجاعيد، نظراً لقدرة القشطة على التخلص من الجذور الحرة الضارة بالبشرة، والتي تعتبر المسؤول الأول عن شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة، التي تعمل على التحكم في التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر بالوجه.

3-يعمل كل من القشطة والعسل كمواد طبيعية فعالة في القضاء على الحبوب، نظراً لاحتوائهما على مضادة للفطريات والبكتيريا، التي تتسبب في ظهور حب الشباب والبثور على البشرة.

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ثانياً: طريقة تحضير قناع القشطة والعسل للوجه

قناع القشطة والعسل للوجه



لتحقيق أعلى استفادة من كل من القشطة والعسل للبشرة والوجه بشكل خاص، يُمكنكِ تحضير المكونين في ماسك منزلي، بهذه الطريقة:

1-أضيفي ملعقتين صغيرتين من قشطة الحليب، إلى ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

2-ضعي 10 نقاط من الليمون، على الخليط، وفي حال كانت بشرتكِ دهنية، أضيفي ملعقة صغيرة من الملح، أما مع البشرة الجافة، فيتم استبدال السكر بالملح، ثم أضيفي للمكونات نصف ملعقة من الخميرة.

3- امزجي المكونات جيداً، ثم ضعي الخليط على بشرتكِ بعد تنظيفها بالماء والغسول، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

4-أزيلي الماسك باستخدام فوطة مبللة بالماء الدافئ، ثم اغسلي وجهكِ جيداً.

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