مجوهرات من الذهب الأصفر تنبض فخامةً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - لا تقبلي بالقليل، واسعي دوماً للتألق بأفضل الجواهر وأفخرها. ولذلك اخترنا لك هذا الموسم باقة من المجوهرات الذهبية ذات الطابع الفاخر موقعة من أهم الدور العالمية وأكثرها رقياً.

المجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر لا يمكن أن تموت أبداً ويمكن أن تنتقل من جدتك الى والدتك وتصل اليك، من هنا ننصحك بأن تركزي على اقتنائها لأنها أساسية في مختلف الأوقات.

أكيليس

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دور عديدة اعتمدته هذا الموسم



من دار ديور الى كارتييه الى شوبارد وغيرهم كثر... رصدنا أبرز الإصدارات هذا الموسم من الدور العالمية التي تأتي لتحاكي شخصيتك الفريدة من نوعها ولتظهر جمالك وأنوثتك. لذا كوني السباقة لاقتنائها ونسقيها مع أزياء وفساتين متناغمة تزيد من رونقها وسحرها وجاذبيتها.



فوائد الذهب الأصفر



الذهب هو أحد المعادن الثمينة جداً، ويتميّز بلونه الجميل الساحر، فهو زينة الدنيا، وفرحة النفس، ولا يتغيّر مهما اختلف عليه الزمن، ويتواجد في الطبيعة ويخلط مع معادن أخرى وله عدّة أشكال، تستخدمه المرأة للزينة، لكنه له العديد من الفوائد والاستخدامات الأخرى في مختلف المجالات، وهنا سنعرض بعضها. بالدرجة الأولى، تستخدمه المرأة للزينة، حيث يخلط مع معادن أخرى، مثل: الفضة، والنحاس، والقصدير، ويتمّ قياس درجة نقاوته بالأجزاء أو بالعيار الأمريكي فمنه ما هو عيار 24، ومنه ما هو 21، ومنه عيار 18، وكلّما قلّ رقم العيار قلّت كميةّ الذهب في السبيكة. إضافة إلى تزين المرأة به، فهو يقدم لها العديد من الفوائد، منها حماية جسمها من أمراض الجلد التي تسبّبها البكتيريا والفطريات، ويحميها من مرض الإيدز والسرطان، كما أنّه يعمل على زيادة هرمون الإستروجين الذي يبرز الملامح الأنثوية عند المرأة، فعندما تلبسه تزيد خصوبتها وأنوثتها. كما يستخدم في التجميل أيضاً، حيث يصنع منه ماسكات تضعها المرأة على وجهها لتحافظ على جماله وإشراقه، وذلك بتجديد خلايا البشرة ومكافحة التجاعيد بتعزيز مادّة الكولاجين في البشرة.

بوشرون

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نصائح خاصة



ان المجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر تسمح لك بتنسيقها بطرق متنوعة، لذا اليك بعض القواعد:

- يمكنك أن تخلطي الذهب الأصفر مع الذهب الأبيض بكل راحة لأنهما يليقان مع بعضهما البعض.

- لا تخافي من تكديس المجوهرات، ففي حال كانت كلها نفس اللون، فيشكل ذلك مزيجاً رائعاً.

- لا تمزجي هذه المجوهرات مع تصاميم تحتوي على أحجار أخرى ملونة لكي لا تشتتي النظر عنها.

- يمكنك أن تعتمدي أكثر من قطعة من هذه التصاميم في اطلالتك.

بولغاري

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