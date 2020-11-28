الامارات | متحف لندن يوثق أحلام «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف لندن يوثق أحلام «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينوي متحف لندن توثيق أحلام أبناء العاصمة البريطانية المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ، باعتبار أن هذه المحتويات بمثابة شهادات عن آثار الوباء على الصحة العقلية وسبيل لتوسيع آفاق مجموعات المتاحف.

وكشف متحف «ميوزيوم أوف لندن» المخصّص لتاريخ العاصمة البريطانية في بيان، أن «وباء كوفيد-19 أدى إلى تغيرات كثيرة في حياة سكان لندن».

وأوضح البيان أن المهمة تقضي بـ«جمع الأحلام على شكل قصص شفهية، وتحليل صلتها بالصحة العقلية وآليات مكافحة الضغوط الخارحية، لاسيما في أوقات الأزمات».

وهي «المرة الأولى التي يجمع فيها متحف أحلاماً في لقاءات مباشرة وشهادات شخصية».

وسيُدعى المشاركون إلى الكشف عن أحلامهم خلال حوار عبر الفيديو في فبراير 2021 يجريه خبراء في علم النفس الاجتماعي.

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