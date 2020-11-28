الامارات | #النصف_الحلو.. «رولز-رويس» تتألق على طرق دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «رولز-رويس» تتألق على طرق دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 نوفمبر 2020

تألقت سيارة «رولز-رويس جوست» الجديدة على طرق مدينة دبي في الإمارات، مجسدةً أنقى تعبير عن «رولز-رويس» بتصميمها الاستثنائي كتحفة هندسية وحرفيّة منقطعة النظير.

وتبحث علامة «رولز-رويس» دائماً عن أساليب مبتكرة لإبهار محبّي الفخامة وعالم رولز-رويس السحري، وقد أتيحت الفرصة لوسائل الإعلام للجلوس خلف مقود هذه السيارة المذهلة والأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية، وليكونوا أوّل من يختبر بساطة هذه التحفة الفنية، وسلاسة قيادتها وتطوّرها التقني.

امتدّت التجربة لثلاثة أيام ضمن أطر قوانين قواعد التباعد الاجتماعي، حيث تمتّع الحاضرون بأسلوب الحياة الاستثنائي الذي تتمتع به العلامة. بدأ اليوم باستقبال الضيوف في بوتيك رولز-رويس الفخم في سيتي ووك. وقد ألقى عشاق السيارات ومحبّو الفخامة نظرةً على أروع إكسسوارات رولز-رويس وورشة عمل فريق بيسبوك، قبل حضور جلسة ترحيبية عقدها ممدوح خيرالله، المدير العام في رولزرويس موتور كارز- المركز الميكانيكي للخليج العربي، تم فيها إطلاع المدعوّين على قصة سيارة رولز-رويس الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية، ألا وهي سيارة جوست الجديدة.

ثم بدأت تجربة قيادة السيارة على أرض الواقع، فتوجّه كل ضيف إلى سيارة جوست الخاصة به منبهراً ببساطة التصميم الخارجي وتألقه، حيث دخل كل منهم إلى مقصورة «الفخامة المطلقة»، ليبدؤوا رحلة البساط السحري التي تشتهر بها العلامة. انطلقت تجربة القيادة من البوتيك للتجوّل على طرق دبي برقيّ وأناقة، وصولاً إلى نادي مونتغمري للغولف. تابعت بعدها «جوست» رحلتها المفعمة بالهدوء والثبات وصولاً إلى البوتيك.

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