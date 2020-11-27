الامارات | 100 ألف مشارك في «تحدي دبي للجري».. ركض للصحة ولقضايا نبيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مشارك في «تحدي دبي للجري».. ركض للصحة ولقضايا نبيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل «تحدي دبي للياقة 2020» ظاهرة لافتة تجلّت فيها أسمى صور الوحدة بين أفراد المجتمع، حيث شارك أكثر من 100 ألف شخص في تحدي دبي للجري برعاية «ماي دبي»، الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المدينة. وأتيح للمشاركين من جميع الأعمار ومختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية الجري أو الهرولة أو المشي للمسافات التي اختاروها، وضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة حول المدينة.

وكان الحماس في أوجه بين صفوف المشاركين الذين سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم ضمن أجواء ممتعة ومسلية. وطغى اللون الأصفر على الجماهير الذين ارتدوا القميص الرسمي لتحدي دبي للجري، وهو من تقدمة «سن آند ساند سبورتس». واختبر كثيرون مهاراتهم من خلال الجري لمسافات أطول على المسارات المفضلة لديهم في القدرة، وند الشبا، ودبي أوتودروم، وشارع شاطئ جميرا، ونخلة جميرا، فيما استفادت العائلات والأطفال من متعة الجري في الهواء الطلق في عدد من الحدائق العامة الموزعة في أنحاء المدينة.

كما أتاحت الفعالية للجميع الاحتفاء بالإنجازات التي حققوها خلال تحدي دبي للياقة، بدءاً من العدائين المتمرّسين الذين أرادوا تسجيل أرقام قياسية جديدة، وصولاً إلى الأطفال الذين شاركوا في التحدي على طريقتهم.

وتسنّى للمشاركين توثيق تجربتهم في الحدث ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ذِكر @dubaifitnesschallenge واستخدام وسم #DubaiRun. وحصل أصحاب الصور الأفضل على جوائز قدّمها الشركاء الأساسيون، وبلغت قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

تعليم دون انقطاع

كما تسنّى للمشاركين في الفعالية المساهمة في قضية نبيلة وجمع مبلغ كبير لمصلحة حملة «التعليم دون انقطاع» التي تنظمها «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية والتعليم، لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام. وستسهم التبرعات التي تم جمعها في تزويد طلاب الإمارات من الأسر ذات الدخل المنخفض بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لمواصلة دراستهم من المنزل. وقد عبّر منظمو الحدث عن امتنانهم الخالص لكل عدّاء وداعم وراعٍ أسهم في هذه الحملة النبيلة.

شركاء

يُنظم تحدي دبي للجري بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية «ماي دبي»، وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، و«فيتبيت»، و«سن آند ساند سبورتس»، إضافة إلى الشركاء الرسميين: شبكة الإذاعة العربية، وضمان، وموانئ دبي العالمية، واتصالات، والتعليم دون انقطاع، وزووم، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

- أتيح للمشاركين من جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة؛ المشاركة لمسافات اختاروها.

- المشاركون في الفعالية جمعوا مبلغاً كبيراً لمصلحة حملة «التعليم دون انقطاع».

- حصل أصحاب الصور الأفضل على جوائز قدّمها الشركاء الأساسيون بلغت قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

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