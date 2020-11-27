ياسمين صبري ترتدي حقيبة يد بـ64 ألف جنيه خلال زيارتها لمستشفى السرطان

لايف ستايل

دائما ما تحرص الفنانة ياسمين صبري على أناقتها، واختيار إكسسوارات باهظة الثمن، سواء أحذية أو حقائب، تناسب نجوميتها وشهرتها الواسعة.

وخلال زيارتها الأخيرة لمستشفى 57357، أطلت ياسمين صبري بملابس سيمي كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز شارلستون، وشميز أبيض، مع كمامة من اللون الفوشيا، وأكملت اللوك بارتداء حقيبة من اللون نفسه.

وحقيبة ياسمين صبري من ماركة fendi، موديل PEEKABOO X-LITE MEDIUM، واختارت معها ذراع من Fendi أيضا، ويبلغ سعر الحقيبة 3100 دولار، بينما سعر ذراعها فحوالي 1000 دولار، ليبلغ إجمالي سعر الحقيبة 64 ألف جنيه مصري.

ومؤخرا أثارت ياسمين صبري الجدل بشدة بصورتها في طائرة خاصة ومعها حقيبة يدها على الكرسي المجاور لها، وجاءت معظم التعليقات على الحقيبة، أبرزها: "حلوة الشنطة اللي محطوطة في كرسي لوحدها"، و"يا بنتي كفاية استعراض لحياتك وعربيتك ومجوهراتك والطيارة.. هتتحسدي كده"، و"أجمل واحدة من غير مجهود"، و"المشهد ده فكرني بنفسي لما بحجز كرسيين في الميكرباوص وأدفع نفرين".

وبلغ سعر تلك الحقيبة التي خطفت الأنظار 19 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 312 ألف جنيه مصري، وهي من ماركة hermes، مصنوعة من "جلد توجو" باللون البني الفاتح، مع مقابض علوية من جلد الـ"مدرفل"، وإكسسوارات باللون الذهبي، وفقا لما ذكره موقع authentic watches.

وهو ما يجعلها من أعلى الحقائب سعرا، وتأتي تلك الصور بعد أيام من خضوعها لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بفستان أحمر محشتم، إذ جاء بصيحة الفستان الطويل ذو الأكمام الطويلة، ومزود بحزام من منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع وضع الإكسسوارات الأنيقة والمكياج البسيط.