الامارات | "فيكتوريا الأسترالية"..28 يوما بلا "كورونا" بفضل " الحاجز الرسمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيكتوريا الأسترالية"..28 يوما بلا "كورونا" بفضل " الحاجز الرسمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تسجل ولاية فيكتوريا، التي كانت بؤرة الموجة الثانية من جائحة كورونا في أستراليا، اليوم الجمعة أي حالات إصابة أو وفيات جديدة جراء الفيروس المستجد، لليوم الثامن والعشرين على التوالي.

ويعني هذا الرقم أن ثاني أكبر ولايات في استراليا من حيث عدد السكان حققت ما تطلق عليه السلطات الصحية على نطاق واسع "الحاجز الرسمي" للقضاء على فيروس كوفيد 19 في أي مجتمع سكني. ولم تسجل أي حالات إصابة نشطة بالفيروس في فيكتوريا، بعد خروج آخر مريض من المستشفى يوم الاثنين الماضي بعد تماثله للشفاء.

وأخضع رئيس الوزراء الأسترالي دانيال أندروز ولاية فيكتوريا لعملية اغلاق صارمة تحت رقابة الشرطة في الثاني من أغسطس الماضي، بعدما وصل معدل الإصابة اليومي بالفيروس إلى قرابة 700 حالة، وارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 6322 حالة.

وتم تخفيف معظم القيود الرامية للسيطرة على الجائحة في فيكتوريا، كما أعيد فتح الأعمال والشركات في 28 أكتوبر الماضي. وفي يوم الأحد الماضي، أبطلت الولاية القاعدة الالزامية بشأن ضرورة ارتداء كمامات الوجه خارج المنزل.

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