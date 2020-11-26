موديلات حقائب متنوّعة من وحي الدكتورة خلود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - من أكثر الأكسسوارات التي تعشقها الدكتورة خلود في اطلالاتها هي اعتماد الحقائب المتنوعة بمختلف أشكالها فتارةً تعتمد الأسلوب الكبير وتارةً الحقائب الصغيرة حسب المناسبة التي تقصدها. وتراعي الدكتورة خلود في ذلك، أحدث صيحات الموضة وتتبعها بحذافيرها. لذا تعرفي الى الأساليب المختلفة التي تعتمدها في اطلالة حقائبها.

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سر تميز أكسسوارات الدكتورة خلود



الحقائب الصغيرة



خلال مناسباتها الخاصة تتجه الدكتورة خلود نحو الحقائب الصغيرة الحجم المزينة بسلاسل ذهبية أو فضية. تليق هذه الحقائب باطلالات المساء وتعكس تميزاً ورقياً على اللوك بكامله.

حقيبة صغيرة بطابع كلاسيكي



الحقائب الميني



تراعي الدكتورة خلود أحدث صيحات الموضة وتتبنى منها ما يعجبها ويليق بها. من هنا لاحظنا أنها كانت من أوائل من اعتمد موضة الحقائب الميني ونسقتها بأسلوب عفوي وجميل مع اطلالاتها النهارية، هذا واستطاعت أن تنتقل بها الى المساء دون الحاجة الى تغييرها لأنها تليق بالنمطين النهاري العملي والمسائي الراقي.

الحقائب الميني موضة الموسم



التصاميم الكبيرة



طبعاً، حب الدكتورة خلود للحقائب لم يمنعها من اتباع صيحة الفاشينيستات القوية في اعتماد الحقيبة خصوصاً حقيبة ديور الشهيرة الكبيرة التي تتسع لمختلف الاحتياجات العملية. هذه الحقيبة التي شكلت نقطة ضعف لدى غالبية المشاهير الذين اقتنوها وبتوقيع أول أحرف أساميهم عليها.

حقيبة ديور الشهيرة

أسلوب جميل



وأيضاً من ضمن حقائب ديور المميزة هي حقيبة Saddle Bag الشهيرة التي اعتبرت من المفضلات لدى الفشينيستات العربيات والعالميات. اقتنت الدكتورة خلود هذه الحقيبة باللون الأسود بشكل كلاسيكي مميز ونسقتها مع اطلالاتها المتنوعة.

تصميم أنيق وجميل

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حقائب الـ Pocket



وللتغيير في اطلالاتها والابتعاد عن الأسلوب الروتيني، اعتمدت أيضاً الدكتورة خلود حقائب الـ Pocket Bag أي التي تأتي بشكل محفظة وطبعاً اعتمدت هذه الموضة موقعة من ماركات عالمية أمثال غوتشي وسيلين وغيرهم كثر...

أسلوب المحفظة في الحقيبة



الحقائب القش



وللحصول على اطلالة حيوية منعشة، لم تتخلى الدكتورة خلود عن موضة الحقائب القش التي تعود في كل موسم لتفرض نفسها في عالم الموضة. هذه الحقيبة المميزة التي اختارتها مزينة بشراريب من القش والتي تأتي بحجم صغير يتسع للأساسيات فقط.



الحقيبة القش أساسية في خزانتك

لذا تابعي معنا أبرز اطلالات الدكتورة خلود في الحقائب واختاري منها ما يعجبك أكثر.

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