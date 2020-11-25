كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:38 مساءً - تقدم الماركات العالمية مجموعات جديدة من الروائح والعطور لتناسب جميع الأذواق، ونظراً لكثرة العلامات التجارية واختلافها، يصبح من الصعب على بعض النساء اختيار العطر المناسب.

وفي هذا الألبوم، يقدم لكِ"الخليج 365.نت" أفضل العطور النسائية المثيرة لربيع 2021 لتختاري ما يناسبكِ من بينها.



1- جادور ديور Jadore Dior

جادور ديور



ينتمي هذا العطر إلى عائلة العطور الزهرية، وهو مزيج من أزهار الفاكهة والورد الدمشقي والياسمين، مما يجعله يعبر عنكِ بكل أنوثة وتميز، فهو عطر يتميز بالرفاهية والغموض المثير.

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2- فيكتور ورالف فلور بامب Viktor & Rolf Flowerbomb

فيكتور ورالف فلور بامب



يتميز هذا العطر بكونه عطراً شرقياً مثيراً، وهو مزيج من المسك والفريزيا والشاي الأخضر والورد والأوركيد والبرغموت.

ويعطي هذا العطر حالة مزاجية رائعة بفضل روائحه المذهلة.



3- عطر جيرلان شاليمار Guerlain Shalimar Perfume

عطر جيرلان شاليمار



هو من أفضل العطور على الإطلاق، إذ يتميز بأنه عطر ساحر ومثير، حيث تمتزج فيه مجموعة من الروائح المميزة التي تعطيه هذا السحر الأخاذ، فهو مكون من مزيج من الحمضيات، والليمون، والبرغموت، والياسمين، والورد، والفانيليا، والسوسن، والعنبر الرمادي.

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4- عطر شانيل كوكو مدموزيل Chanel Coco Mademoiselle

عطر شانيل كوكو مدموزيل



يتميز هذا العطر بكونه أنثوياً مثيراً ومميزاً للغاية، فهو يتمتع برائحة قوية ومثيرة تُظهرك كامرأة قوية وجذابة.

ويتكون هذا العطر من مزيج فريد من المسك الأبيض والبرغموت والبرتقال وقلب الياسمين وبتلات الورد الصباحية.



5- ريد دور إليزابيث Red Door Elizabeth Arden

ريد دور إليزابيث



هذا العطر هو مزيج من الورود حمراء والفاكهة الممزوجة بالزهور الغريبة والعسل والتوابل، وهي المكونات التي تجعله عطرًا مثيرًا للغاية.

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6- عطر بلاك أوبيون من إيف سان لوران Black Opium by Yves Saint Laurent

عطر بلاك أوبيون من إيف سان لوران



وهو عطر مثير قوي يتميز بخليط من الروائح المميزة التي تعطيه هذا العمق، فهو مزيج متوازن بنعومة من روائح منعشة كزهر البرتقال والكمثرى ومعززة بدرجات خشبية من الباتشولي.

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