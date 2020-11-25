تفاصيل مشاركة "القومي للمرأة" في وضع حجر الأساس لمستشفى علاج سرطان الثدي

صحة

حرصت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، على المشاركة في وضع حجر الأساس الخاص بإطلاق مشروع مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان فرع الشيخ زايد.

وشهدت تلك الفعالية حضور مهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مستشفى علاج سرطان الثدي بالمجان، وعدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، واللواء مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وهشام سليمان منتج سينمائي، والإعلامية إيمان رياض، رجل الأعمال حسن علام.

وبدأت "مايا" كلمتها، بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة المصرية، مشيدة بدور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التي قامت بتنفيذ المبادرة حتي تم الوصول إلى مايقرب من 9 ملايين سيدة في مختلف المحافظات.

وأعربت عن سعادتها بتواجدها في وسط "عائلة بهية"، ووصفت افتتاح فرع الشيخ زايد بالخطوة جديدة ناجحه ومضيئة، متمنية تخفيض الفترة المتوقعه للانتهاء من بناء الفرع ن ثلاث سنوات إلى عامين، مؤكدة أنها ستسعى لتحقيق هذا الحلم.

وتابعت حديثها: "استطاعنا حتى الآن جمع ثمن 27%؜ من غرف المستشفى من تبرعات الأفراد والمجتمع المدني، وبنتمنى نوصل لـ35%؜ من عدد غرف المستشفى مع نهاية السنادي، ونخلص 70%؜ في شهر يوليو اللي جاي، و؜مع نهاية 2021 نكون وصلنا لـ100%؜ من عدد الغرف".

وتحدثت عن حلمها الكبير في توفير عيادات صغيرة لبهية للكشف على السيدات في كل محافظات مصر، وتوصيلهم إلى فروع المستشفي في الهرم والشيخ زايد بعد انتهائها.

ومن جانبها، قالت ليلى سالم، حفيدة بهية: "نحن نتشرف بخدمة محاربات سرطان الثدي والسيدة المصرية خاصة، لإنها دايما تضحي بحياتها من أجل أسرتها".