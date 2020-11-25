الامارات | «الخريجات 2020» مشاريع ملهمة في «الصناعات الإبداعية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» هالة بدري، «معرض الخريجات 2020» الذي نظمته كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، لاستعراض مشاريع خريجات الكلية. وأقيم المعرض في حي التصميم بدبي. وتجولت مدير عام «دبي للثقافة» في المعرض، حيث اطلعت على مشاريع خريجات الكلية في الفنون والتصميم ضمن تخصصات الكلية الأربعة، التي شملت الرسوم المتحركة، والتصميم الغرافيكي، والتصميم الداخلي، والفنون المرئية. وأشادت بدري بإبداعات الخريجات والأفكار الخلاقة التي عكستها مشاريعهن، والتي تم تنفيذها بطريقة مهنية عالية تختزل خلاصة ما اكتسبنه من تجارب ومعارف، وتواكب جميع متطلبات المشاريع الريادية الناجحة. وقالت: «تتسم هذه المشاريع حقاً بمضامين إبداعية ملهمة ومتنوعة، وإنني أرى مستقبلاً زاهراً لهؤلاء الخريجات في قيادة دفة الفنون والتصميم في إمارة دبي ودولة الإمارات، ودوراً فاعلاً في إثراء المشهد الإبداعي فيها. ولا يسعني حقاً إلا أن أحييهن على هذا المجهود الرائع، خصوصاً أنهن نجحن في إنجازه في ظل ظروف استثنائية مررنا بها جميعاً هذا العام نتيجة جائحة (كوفيد-19)، فهنيئاً لهن تميزهن». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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