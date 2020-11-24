إطلالات خريفية من وحي بيلا حديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - بيلا حديد، إحدى أشهر عارضات الأزياء عالميًّا، وخاصة في الولايات المتحدة، ولأنها تمتلك شعبية واسعة أهَّلَتْها للفوز بعدة جوائز عالمية مميزة، ولتألقها الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اخترنا لكِ أبرز إطلالاتها الخريفية لتستوحي منها بعض الأفكار لمظهرك هذا الموسم.



تنسيقات بنطلونات الجينز

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تعتمد الكثيرات من الفتيات على خيارات بنطلونات الجينز بتنسيقاتها المتنوعة في كل إطلالاتهن، وذلك لما توفره لهن من راحة وأناقة، لذا تأنقت بيلا حديد ببنطال من الجينز الأزرق ذي الخصر العالي مع تيشيرت أسود مزين بكتابات ملونة ومعطف بني مناسب لأجواء الخريف، وأكملت هذه الإطلالة العصرية بتسريحة مرفوعة للشعر مع نظارة صغيرة وأقراط دائرية ضخمة،

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ولإطلالة أخرى تجملت ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة صوفية سوداء ومعطف من الجلد الأسود، وزينت مظهرها بحذاء بوت أسود وقبعة من الكاروهات.



إطلالات قطع الجلد للخريف

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برزت صيحة أزياء الجلد في خريف هذا العام بشكل كبير، لذا ارتدَتْ بيلا حديد فستانًا من الجلد الأسود مصممًا بأكمام مرفوعة الأكتاف وبفتحة واسعة في الأسفل مع حذاء بوت طويل وتسريحة عصرية للشعر، إلى جانب المكياج القوي المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر،

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وفي إطلالة أخرى ظهرت بمعطف من الجلد الأسود مع تنورة وبلوزة باللون الأسود لخيار خريفي ناعم بأسلوب فاخر،

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كما أطلت بمعطف من الجلد الأسود مع بنطال من الجينز الأسود وقميص أبيض كلاسيكي، لتمنحَ مظهرها إطلالة رجولية.



فساتين خريفية بأسلوب ناعم

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تبحث كل أنثى عن أجمل الفساتين التي تُظهرها بإطلالة ناعمة في كل موسم، لذا اختارت بيلا حديد فستانًا من المخمل البني المزين بأكمام طويلة مع فتحة بسيطة في الكتفين والصدر لتمنحها إطلالة جريئة مناسبة لأجواء الخريف،

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ولإطلالة أخرى تألقت بيلا بفستان صوفي مصمم بدرجة فاتحة من الرمادي ومزين بأكمام مكشوفة الأكتاف لمظهر كاجوال ناعم.



خيارات خريفية للإطلالات اليومية

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تفضِّل بيلا حديد التنوعَ في إطلالاتها الخريفية، لذا تزينت ببنطال رمادي مع بلوزة بنية وحذاء بوت أسود لخيار كاجوال ناعم.



مع دخول فصل الخريف أصبحت الفتيات في تنافس للظهور بأجمل إطلالة لهذا الموسم، ولأن بيلا حديد من عارضات الأزياء اللاتي يمتلكن شعبية واسعة في العالم، فإننا نلهمك من إطلالاتها الخريفية بعض الأفكار لجمال إطلالاتك.