كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تُعد الحقائب الجلدية من القطع الأساسية في خزانة أي فتاة، نظراً لأناقتها وملاءمتها لمختلف الإطلالات، سواء الكاجوال أو الرسمية.

وفصل الشتاء هو أكثر فصول العام التي تعتمد إطلالاته على الجلد، سواء في السترات أو المعاطف أو الحقائب.

وفي هذا الألبوم، ستعرفين آخر صيحات الحقائب الجلدية لشتاء 2021، التي أطلقتها أشهر بيوت الأزياء العالمية.



حقيبة جلد من لويس فويتون Vuitton louis

حقيبة جلد من لويس فويتون Vuitton louis

طرحت ماركة لويس فويتون مجموعة أنيقة من حقائب الجلد لشتاء 2021، أعجبنا منها هذه الحقيبة المُصممة من الجلد الأبيض، مع ذراع من الجلد الأسود وآخر من المعدن الذهبي، إضافة إلى تزيين جوانب الشنطة بالجلد الأسود، وهو ما يجعلها تلائم العديد من الإطلالات الكاجوال نظراً لتعدد ألوانها.

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حقيبة كتف من فالنتينوVALENTINO

حقيبة كتف من فالنتينوVALENTINO



طرحت ماركة فالنتينو مجموعة مميزة من الحقائب الجلدية لشتاء 2021، أعجبتنا منها هذه الحقيبة الأنيقة المُصممة من الجلد البني على شكل وردة كبيرة، تحيطها أوراقها التي تتدرج في الحجم بشكل أنيق وفخم، مما يجعلها تناسب الإطلالات الرسمية أو المسائية.



حقيبة كتف من Chanel

حقيبة كتف من Chanel



لإطلالة أكثر فخامة وأناقة، طرحت ماركة شانيل هذه الحقيبة المميزة من الجلد الأسود المُرصع بلآلئ الكريستال والمعدل الذهبي، على شكل مربعات ودوائر صغيرة متراصة بجوار بعضها البعض بشكل منتظم وأنيق، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للإطلالات الأنيقة خلال السهرات أو المناسبات، في فصل الشتاء.

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حقيبة من الجلد من Hermes

حقيبة من الجلد من Hermes



طرحت ماركة هيرمس مجموعة متنوعة من الحقائب الجلدية بألوان وتصميمات عصرية ومميزة، أعجبتنا منها هذه الحقيبة الأنيقة المُصممة من الجلد الأحمر، مع أكسسوار من المعدن الفضي تزين منتصف الحقيبة، وتحمل علامة الماركة الشهيرة.

وتناسب هذه الحقيبة الإطلالات النهارية الكاجوال، كما يمكن تنسيقها أيضاً مع الإطلالات المسائية التي تعتمد على السترات أو المعاطف الجلدية خلال فصل الشتاء.



حقيبة من الجلد من Dior

حقيبة من الجلد من Dior



قدمت ماركة ديور مجموعة مميزة من الحقائب الجلدية التي تناسب مختلف الأذواق والإطلالات، أعجبتنا منها هذه الحقيبة الأنيقة، المُصممة باللون البني من جلد الغزال، مع تصميم علامة الماركة بالمعدل الذهبي في منتصف الحقيبة، إضافة إلى تصميم حزام الكتف بشكل قابل للانزلاق لتطويله أو تقصيره بحسب الحاجة باستخدام الإبزيم الأنيق المُصمم من المعدن الذهبي، مما يسمح بحمل الشنطة على الكتف أو في اليد.

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