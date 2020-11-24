موديلات فيستات طويلة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - لاقت الفيستات الطويلة مكانة مميزة لدى المحجبات في مختلف المواسم، وهي تُعتبر سترة رسمية تُصَمَّمُ بدون أكمام؛ لتضفي الكثير من الحشمة والأناقة على مرتديها في مختلف الإطلالات، ولا سيما في تنسيقات العمل والتجمعات البسيطة، ومن وحي مدونات الموضة نلهمك -عزيزتي- بعض التنسيقات؛ لتستوحي منها أفكارًا لأناقتك.



تنسيقات كلاسيكية من دلال الدوب للفيست الطويل

دلال الدوب



دلال الدوب، من أشهر مدونات الموضة المحجبات، ويتبع خطاها الكثير من النساء، لذا نقدم لكِ من وحيها طريقة تنسيقها للفيست للحصول على إطلالة مميزة وأنيقة؛ حيث تأنقت في الإطلالة الأولى بالفيست الأسود المزين بأزرار وخطوط فاتحة مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض للمسة كلاسيكية مبهرة، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بالفيست الأسود مع بلوزة بيضاء وبنطال أسود مخطط طوليًّا ومصمم بقصة عالية الخصر، إلى جانب طبعات الزهور الحمراء، وأكملت جمال إطلالاتها باللون الأحمر والأسود لخيار كلاسيكي مبهر.

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تنسيق الفيست مع الجينز من مدونات الموضة

الفيست مع الجينز



تُعَدُّ قطع الجينز من الصيحات الأكثر رواجًا، وتعتمد عليها الكثيرات من النساء المحجبات في الوطن العربي، لذا أطلت آلاء نوبل ببنطال واسع من الجينز الأزرق وبلوزة بيضاء مخططة عرضيًّا بالأسود مع الفيست بدرجة مميزة من الأصفر، وأكملت مظهرها بألوان حيادية أخرى للمسة عصرية أنيقة، بينما ارتدت لانا خطاب الفيست الطويل الأسود مع بنطال بقَصَّة مستقيمة من الجينز الأزرق وبلوزة بيضاء مصممة بأكمام واسعة، وأكملت مظهرها بألوان حيادية أخرى؛ لتحصل على إطلالة عملية ناعمة.

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طريقة اختيار الفيست مع التنورة للخريف

الفيست مع التنورة للخريف



لجأت مدونات الموضة في خريف ٢٠٢٠ إلى تنسيق الفيست مع التنورة بعدة طرق، منها اختارت وفاء عز الدين الفيست الأسود مع بلوزة بنية ذات رقبة مرتفعة وتنورة بنية بطبعات حمار الوحش الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء لخيار أنيق وحيادي، فيما نسقت آية محمد بلوزة وحجابًا باللون الأسود مع تنورة وحقيبة باللون الأصفر مع الفيست المطبع بالأسود والأبيض، للمسة عصرية ناعمة ومناسبة للشابات.