موديلات عبايات حرير موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - يتميز قماش الحرير بالترف والفخامة التي لا بد أن تشعر بها كل أنثى فور ارتدائه، ولأن الحرير كثيرًا ما يُستخدم في العبايات، فإن وجوده يُعتبر ضروريًّا في خزانة كل فتاة، ومن وحي موضة ٢٠٢١ نلهمك -عزيزتي- بعض الموديلات التي يمكنك اقتناؤها لمواكبة خطوط الموضة.



عبايات حرير كلاسيكية



إن كنتِ من النساء اللواتي يركّزن على القَصَّة أكثر من التطريزات والتفاصيل الصغيرة، فأنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكي البسيط لذلك، ننصحكِ باختيار عبايات حرير بألوان هادئة وذات قصّة لافتة، كعباية زهرية بقصة منسدلة مزينة في الأكمام بقصة أكمام الجرس، والتي يمكنك تنسيقها مع إكسسوارات بيضاء وفستان مواكب لموضة العام، أو ارتداء عباية مصممة بقماش مزين بالأسود والبيج، وذلك بمربعات متعارضة من الجهتين لتمنحك خيارًا عصريًّا حياديًّا، وأكملي مظهرك بحجاب بدرجة العباية وإكسسوارات بلون مخالف لخيار مميز.

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تنسيقات عبايات الحرير المفتوحة

عبايات الحرير المفتوحة



المرأة العربية -وبالأخص الخليجية- تسعى دائمًا الى اعتماد إطلالة راقية وأنيقة، لذا يمكنك اختيار العباية المصنوعة من الحرير الملون وتركها مفتوحة مع تنسيقها بطريقة بسيطة وأنيقة، ومن إنستجرام جمعنا لكِ عدة خيارات، لذا يمكنك التأنق بعباية من الحرير الرمادي مع فستان وحذاء باللون الأسود، وتزيين مظهرك بقلادة طويلة فضية لتمنحك زيًّا حياديًّا مواكبًا لكل الإطلالات، أو تنسيق عباية بدرجة الأزرق النيلي مع فستان وحذاء بدرجات مختلفة من الأزرق، وزيني إطلالتك بحقيبة بيضاء مفرغة ومزينة بالزهور، وللصباح يمكنك اختيار عباية بيضاء مع فستان بيج وحقيبة وحذاء بدرجات ألوانك المفضلة لتكسري رتابة الإطلالة، وأضيفي ليديك بعض الإكسسوارات لتمنحك لمسة أنثوية مبهرة.

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عبايات حرير مطرزة لـ ٢٠٢١

عبايات حرير مطرزة



تُعد العبايات المطرزة بالطريقة الناعمة إحدى أفضل الخيارات لدى كل امرأة عربية، لذا نلهمك -عزيزتي- بعض الأفكار لجمالك؛ حيث يمكنك الظهور بعباية كحلية مفتوحة مطرزة بالفصوص الصغيرة مع فستان وحذاء باللون الأبيض وحقيبة سوداء لخيار أنيق مناسب للتجمعات العائلية أو الخروج مع الأصدقاء، كما يمكنك دمج اللون الأسود مع الأزرق الملكي، وتزيين عبايتك بالفصوص في أطراف الأكمام، والجئي للإكسسوارات الذهبية مع الحذاء الفضي لتحصلي على إطلالة مبهرة ومميزة، وننصحك أيضًا باعتماد العباية الزرقاء المغلقة ذات التطريزات المختلفة على شكل الخطوط، مع حذاء وحقيبة باللون الأبيض، لخيار مواكب للموضة.