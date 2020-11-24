بعد شائعة انفصالهما.. عمرو دياب: "أنا كده مش عايز حاجة بعديه"

علاقات و مجتمع

مازالت شائعة انفصال الفنان عمرو دياب، عن الفنانة دينا الشربيني، متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي لم ينفيها أو يؤكدها أحد الطرفين، بينما نفت مصادر مقربة كل ما تردد عن وقوع أي خلافات بينهما.

وتجاهل الهضبة الأنباء المنتشرة حول هذه الشائعات، وشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع من أغنيته الجديدة "أهي أهي"، مع جزء من كلمات الأغنية: "نساني الناس مين مشي مين وصل.. ده الورد قصادي وأنا عيني في العسل.. والنبي بقي ده اللي في بالي لو حصل.. أنا كده مش عايز حاجة بعديه".

وتفاعل معه المتابعون في التعليقات بالحديث حول شائعة الانفصال: "هو بجد أنتم انفصلتوا"، "حد يطمنا على موضوع الهضبة ودينا"، "ربنا يهديكم ويرجعكم لبعض"، "بحبك من زمان وحبيتك أكتر مع دينا".

حقيقة الخلاف الأخير بين عمرو دياب ودينا الشربيني

وعلمت "الوطن"، من مصدر مقرب من "الهضبة"، أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الاثنين شوهدا سويًا عقب انتشار شائعة الانفصال، موضحًا أنها جاءت استكمالا لمسلسل الانفصال الذي ضرب الوسط الغنائي بعد تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وتامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.

وأشار المصدر، إلى أن "الهضبة" يستعد خلال الأيام المقبلة، لطرح إحدى الأغنيات الجديدة، التي كان غنى جزء منها في فرح صديقه المنتج موسى عيسى.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "أهي أهي"، وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وتمت الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".