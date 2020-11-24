فساتين صوف موضة لإطلالة خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:49 مساءً - تنتظر السيدات موسم الشتاء لتواكب الموضة الخاصة بهذا الموسم وتختار آخر صيحاته.
احصلي على إطلالة أنثوية دافئة هذا الموسم واختاري تصميم مميزة من أجمل فساتين صوف موضة خريف 2020، حيث برزت العديد من التصاميم الجذابة التي ستجدين فيها ما يناسب ذوقك.
شاهدي الصور للمزيد من أحدث فساتين صوف موضة خريف 2020.
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فستان Agnona
قدمت ماركة Agnona واحداً من أجمل فساتين صوف موضة خريف 2020، حيث أنه محبوك بشكل مميز باللون البني ليمنح المرأة دفئاً وأناقة.
وأمسكت العارضة وشاح بني بنفس القماش، واكتملت إطلالتها بالبوت البني الطويل.
فستان بوتيغا فينيتا Bottega Veneta
أعجبنا فستان بوتيغا فينيتا Bottega Veneta المصنوع من الصوف مع لمسات الذهبي على قبّة الفستان، وتم تنسيق سترة صوف طويلة ومفتوحة من الأمام مع الفستان لمزيد من الدفء.
فستان شانيل Chanel
يعد فستان شانيل Chanel من أبرز فساتين صوف موضة خريف 2020، حيث أنه باللون الأبيض الرائج وبتصميم كلاسيكي بسيط يمكن تنسيق المعطف الطويل معه، وزاد سحره بالفيونكة السوداء على الصدر.
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فستان اترو Etro
قدمت ماركة اترو Etro فستان صوف أنيق ومحتشم يناسب المرأة المحجبة ومزين بنقشات وطبعات ملونة وتميز بلونه الداكن الذي يناسب موسم الخريف والشتاء.
فستان فندي Fendi
من ماركة فندي Fendi، اخترنا لكِ فستان رمادي داكن مصنوع من الوصف وبتصميم مميز حيث الأكمام الطويلة المنفوخة مع تنورة ضيقة ومتوسطة الطول.
فستان ستيلا مكارتني Stella McCartney
باللون الأخضر الداكن، قدمت ماركة ستيلا مكارتني Stella McCartney فستان صوف عصري بتصميم محتشم، وتزين الفستان بالحزام الأسود حول الخصر.
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