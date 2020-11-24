الامارات | سباق تمهيدي لماراثون اليوم الوطني للهجن.. الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق تمهيدي لماراثون اليوم الوطني للهجن.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعداداً للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي سينطلق بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير المقبل، أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن تنظيم السباق التمهيدي الأول يوم الجمعة المقبل. ويضم السباق التمهيدي الأول شوطين، الشوط الأول خصص لمتسابقين دون سن الـ29، والشوط الثاني لمتسابقين فوق سن الـ30. وتأتي السباقات التمهيدية لدعم المواطنين وتشجيعهم على تدريب وتضمير الهجن وركوبها، وخوض مضامير السباقات لاستدامة موروث عريق تحرص الإمارات على صونه وحفظه كجزء من التراث الثقافي غير المادي للدولة.

وفي السياق، أشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى النجاح الذي حققته هذه السباقات التمهيدية التي تمت اضافتها على أجندة البطولات، وأضافت: «أطلقنا السباقات التمهيدية العام المنصرم بهدف تشجيع فئة عمرية واحدة (ما فوق 30 سنة)، إلا أننا وجدنا إقبالاً واسعاً من قبل الشباب، لذلك أضاف المركز شوطاً ثانياً ليمنح فرصاً متساوية لكل المشاركين في سبيل رفع مستوى الأداء والحرفية لديهم، وزيادة وتيرة المنافسات في السباق الرئيس لماراثون اليوم الوطني للهجن، وتبلغ مسافته 11 كيلومتراً، وسيقام في 29 يناير المقبل».

وينطلق السباق التمهيدي الأول عصر الجمعة المقبل، في الساعة 4 مساءً، في دورة المرموم بدبي، فيما تبلغ مساحة السباق أربعة كيلومترات. ورُصدت جوائز نقدية لكل شوط بقيمة 50 ألف درهم.

أما السباق التمهيدي الثاني، فسيقام في 25 ديسمبر المقبل، لمسافة ستة كيلومترات.

- موروث عريق تحرص الإمارات على صونه.

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