اطلالات النجمات بأسلوب الريترو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - تنوع النجمات في اطلالاتهن على السجادة الحمراء، فمنهن من يقررن اعتماد طابعاً معيناً ومنهن من يفضلن البساطة، الا أننا لاحظنا أن عدداً من النجمات العالمية فضلن هذه الفترة اعتماد موضة الريترو المستوحاة من الحقبات القديمة بحيث اخترن فساتين ذات قصات قديمة وقرروا اعادتها الى الواجهة. لذا تعرفي الى أبرز من اعتمدها، وكيف يمكن أن تنسقيها بأسلوبك الخاص.

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Ava Duvernay بفستان باللون السيلفر



فساتين بطابع الريترو



موضة قديمة تتجدد



لا يمكن أن تغيب التصاميم القديمة عن ساحة الموضة فهي تعتبر هوية الموضة الحالية وارثها الثمين. من هنا قررت النجمات أن يعدن هذه الموضة الى الساحة الجمالية والخاصة بعالم الموضة تحديداً، فرأينا فساتين بقصات متنوعة مستوحاة من الحقبات الماضية.



عودة الى أربعينات وخمسينات القرن الماضي



لا تشكل العودة في الصيحات الى سنوات قليلة مضت، بل على العكس أعادتنا هذه الموضة الى حقبات ماضية عريقة وأدخلتنا عالم الأربعينات والخمسينات ووصلت الى التسعينات من خلال قصاتها الجميلة وخصوصاً من ناحية الياقات أو الكشاكش التي أدخلت اليها.

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Janelle Monae بفستان بتفاصيل زائدة



كيف يمكن أن تعتمدي هذا الطابع بأسلوبك الخاص



أنت ايضاً عودي الى الحقبات القديمة واعتمدي موضة الريترو في مناسباتك الخاصة من خلال النصائح التالية:

- تصفحي واطلعي جيداً على القصات القديمة وأدخلي كل حقبة بحقبتها وتعرفي الى الموضة التي كانت رائجة حينها، واعتمدي القصة التي تليق بك وبشكل جسمك أكثر.

- لا تعتمدي هذه الموضة بشكل عشوائي بل اختاري الصيحة التي تحبينها وتليق بك، ففي حال كنت ذو وزن زائد، فننصحك بأن تبتعدي عن موضة الكشاكش، أما في حال كنت قصيرة فابتعدي عن موضة الـ Culotte مثلاً أي السراويل الواسعة التي تصل الى حد الكاحل.

- طبقي موضة الريترو على كافة اطلالتك، فلا تنسي من ادخال هذا النمط في مكياجك وشعرك أيضاً.

- حتى أكسسواراتك اختاريها بأسلوب من الريترو، اذ يجب أن تحظي باطلالة كاملة ومتناسقة من مختلف النواحي وفي مختلف التفاصيل.

- أضيفي الشال أو الوشاح الشيفون الى اطلالتك فذلك من شأنه أن يزيد من جمالية أسلوب الريترو الخاص بك.



تابعي معنا في هذا الألبوم أبرز الاطلالات الخاصة بالنجمات العالميات اللواتي فضلن أن يعتمدن أسلوب الريترو واللواتي أبرزن جمالهن الأخاذ على السجادة الحمراء. واختاري من أحببت أكثر واعتمدي خطاها في الأسلوب والشكل.

Marion Cottillard بفستان بأسلوب الريترو

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