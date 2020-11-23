أحدث موديلات الخواتم المرصّعة بالأحجار الكريمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - لإطلالة أنيقة وراقية تلجأ معظم السيدات إلى خواتم الأحجار الكريمة التي يمكن تنسيقها لارتدائها في مختلف الأوقات، حيث تتنوّع موديلاتها وأشكالها، فضلاً عن ألوانها المميزّة كالذهب الأصفر، الأبيض والوردي.

غنى وترف

خاتم مرصّع بالأحجار الكريمة من شانيل تويد CHANEL Tweed

يعتبر الخاتم من أهم المجوهرات التي تحاول كل سيدة اختياره بعناية فائقة لما يحمله من رموز جمالية تزيّن به أصابعها، لذلك دخلت الأحجار الكريمة إلى صياغته فزادته غنًى وترفاً من خلال تصاميمه المنوّعة بألوانها الغنية حتى بات خياراً متاحاً أمام جميع السيدات يليق مع إطلالاتها بكل ثقة وجدارة.

خاتم من بوغوسيان Boghossian

الأحجار الكريمة التي تزيّن الخواتم تجعله يبدو في الأصابع وكأنه قطعة فنيّة مرسومة، بالإضافة إلى أنها تحمل معانيَ ودلالات كثيرة، فكل حجر له معناه ورمزه وأهميته، ولا شك أن حجر العتيق يأتي عادة في لون أحمر عميق أو أرجواني ويتمتّع بالعديد من الصفات الإيجابية بما في ذلك القوة ومنحه الإحساس بالنجاح والحماية، بالإضافة إلى أنه يرتبط بالنقاء والإخلاص والصدق.

خاتم من باسكال بروني Pasquale Bruni

أما حجرالجمشت فيتراوح لونه من البنفسجي الفاتح إلى البنفسجي الغامق، وهو يرتبط بشكل عام بالسلام ،الاستقرار، التوازن ومن المعروف عن السيدات اللواتي تفضلن هذا الحجر أنهن تملكن قوة داخلية وهدوءاً وصدقاً.

يتراوح لون حجر الزبرجد من الأزرق الفاتح إلى الأزرق الغامق، ومن المعروف عنه أن له تأثيراً مهدئاً، وهو حجر يجلب السلام لصاحبته ويساعدها على الوصول إلى الحقيقة والحكمة.

خاتم من شانيل تويد CHANEL Tweed



يأتي حجر التورمالين ليكون خياراً رائعاً في تصميم الخواتم، فهو من الأحجار الكريمة الميسورة التكلفة نسبياً، ويمكن تشبيهه بالروبي والزمرّد، خاصة وأنه يبرز بألوانه المختلفة منها الوردي والأحمر للصداقة، الأخضر للطبيعة والأزرق للبحر والسماء.

خاتم مرصّع بالأحجار الكريمة من شوبارد Chopard



ولا شكّ أن أحد أسباب انتشاره بقوة في عالم المجوهرات هو أّنه متوفّر بأي لون، ويمكن حتى إظهار ألوان متعدّدة بنفس الأحجار الكريمة، فمن الملاحظ أن اللون الأخضر هو اللون الأكثر شيوعاً، يتبعه درجات اللون الوردي إلى الأحمر، ويجب ألا ننسى أن هناك أيضاً التورمالين الأصفر، البرتقالي والأرجواني وكلها ألوان نادرة لهذ الحجر الكريم.

وأخيراً يأتي الياقوت بلونه الأحمر المميّز الذي يدلّ على النار، الكهرباء والطاقة، وهو يرمز إلى القوة والثقة وحسن الحظ والنجاح والحيوية.

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لؤلؤ العشق والحب

ديور فاين جوليري Dior Fine Jewelry

تبقى أحجار اللؤلؤ أكثر القطع دلالة على العشق والحب،على الرغم من أن الصورة الكلاسيكية للؤلؤة هي واحدة من بريق أبيض، مرجاني نموذجي، إلا أنّها تأتي بالفعل في جميع الأشكال والأحجام والألوان، وقد سادت هذا الصيف موديلات من خواتم اللؤلؤ المفضلة لدى كل سيدة وجميعها ذات تصميمات مختلفة للغاية في مجموعة كاملة من الألوان.

خاتم من ميسيكا باريس Messika Paris



برزت بقوة هذا الموسم خواتم من اللؤلؤ الأسود والألماس في تصاميم مذهلة نادرة للغاية في عمق وثراء لونها، بالإضافة إلى خاتم من اللؤلؤ الأصفر والألماس، وجاءت اللآلئ بمجموعة متنوّعة من الألوان في خاتم من الذهب الأصفر مع الألماس باللون الأبيض المبهر.



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