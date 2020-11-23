وصلة غزل بين درة وزوجها في أحدث ظهور لهما: "محظوظة بوجودك"

علاقات و مجتمع

نشر رجل الأعمال المصري هاني سعد، صورة جمعته بزوجته الفنانة التونسية درة، عبر خاصية القصص المصورة "إستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "سعد" تعليقًا لزوجته: "افعلي ما تفعليه من أجلك أنتِ، سأظل ممتنًا للأبد لأنك في حياتي".

وبعد لحظات، نشرت الفنانة درة، صورة عبر خاصية القصص المصورة "إستوري"، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وردت من خلالها على زوجها، قائلة: "أنا محظوظة بوجودك يا حبيبي".

حفل زفاف درة

وفي الأيام الأولى من الشهر الجاري، احتفلت الفنانة التونسية درة بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد فى مدينة الجونة، واقتصر الحفل على الأصدقاء.

وأعلنت "درة" زفافها من خلال صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، قائلة "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".

أقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو فندق خاص لمالك المدينة سميح ساويرس، كما أنه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ "VIP"، حيث لا يتم الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية، حيث جميع غرف الفندق عبارة عن سويت وشقق فندقية، كما لا يتضمن ريسبشن كبيرا كالعادة في باقي الفنادق.