أنفقت أكثر من نصف مليون جنيه.. سيدة تغطي جسدها بـ"التاتو": مبسوطة جدا

لايف ستايل

وقعت سيدة ألمانية خمسينية في عشق رسومات التاتو المختلفة، إذ نقشها على جسدها بصورة كاملة، ما أثار الجدل عقب انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت التقارير، أن كريستين تريستان البالغة من العمر 55 عامًا، من مدينة لايبزنج الألمانية، أنفقت أكثر من 35 ألف دولار أي ما يعادل أكثر من نصف مليون جنيه، لتغطية جسدها بالكامل بالوشوم الملونة، حسب موقع odditycentral.

بدأت السيدة التي كانت تعمل سائقة تاكسي، في رسم "التاتو" على جسدها في عام 2015، رغبة منها في إضافة شكل مميز، لكنها أُصيبت بهوس بعد ذلك على حد وصفها، إذ أنفقت في أقل من 5 أعوام مبالغ مالية كبيرة لتغطية جسدها كاملًا بالوشوم المختلفة والملونة.

قالت "كريستين" إنها تشعر بسعادة أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى، وأن الوشم الملون يجلب لها السعادة والطاقة، إذ بدأت في نشر صورها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث يتابعها أكثر من 100 ألف متابع، وتحظى على الآلاف من إعجابات متابعيها.

وتوضح السيدة الألمانية، أن رسمها للتاتوه بهذا الشكل ساعدها في زيادة أعداد متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكذلك المنصة المدفوعة OnlyFans.

ويواجه الكثير من متابعين "كريستين"، صعوبة في تصديق أنها غطت جسدها كاملًا بالوشوم من الرقبة حتى أصابع القدم في غضون خمس سنوات فقط، حيث توضح صورها القديمة والجديدة تحول شكلها تمامًا.

ومع تزايد رسوم التاتو أو "الوشم"، تبدأ المخاطر الصحية المحتملة لرسمه في الظهور، سواء للسيدات أو البنات.

ومن جانبه، سلط موقع "سي إن إن"، الضوء على المخاطر المحتملة الناجمة عن رسم التاتو، ويستعرضها التقرير التالي:

الحساسية

يمكن للحبر المستخدم في رسم التاتو أن يسبب الحساسية.

الألوان

الألوان التي تسبب معظم مشكلات في الجلد، هي الأصفر والأحمر، حيث يرتبط اللون الأصفر بحساسية من الشمس، ما يجبر البعض على تغطية وشومهم عند الخروج للشمس، وتستمر تلك الحساسية سنوات قبل أن تنتهي.

بينما اللون الأحمر مرتبط لدى الكثيرين، بعلامات خطرة على الجلد، تشمل الأحمرار أو التورم، أو الحكة، والتي يمكن علاجها موضعيا.

مشكلات أخرى للتاتو

يقول خبراء الجلد في أمريكا، إنه برسم التاتو تبدأ رد الفعل من الجلد بالحساسية وما تسببه من أعراض مختلفة، ولكن يمكن أن تتأخر استجابة الجلد لحبر التاتو، وهو ما قد يستغرق شهور وأحيانًا سنوات.

نصائح عامة

يجب قراءة في المخاطر المحتملة قبل رسم التاتو، كما يجب غسل اليدين جيدا في كل مرة قبل البدء في العناية بالتاتو الجديد.