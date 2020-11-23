الامارات | لحم الغزال على قائمة طعام رواد الفضاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن لحم الغزال على قائمة طعام رواد الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطير قائمة طعام جديدة إلى محطة الفضاء الدولية بصحبة رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر (50 عاماً) نهاية عام 2021، وتتضمن لحم الغزال مع السجق الكريمي وحساء البطاطس من ولاية سارلاند، وحساء كريمة ريسلينج.
وأعلن المركز السياحي بسارلاند في الإذاعة المحلية، أمس، أن هذه الوصفة جاءت نتيجة مسابقة فاز فيها الطاهي كريستيان هاينسدورف من مطعم تافيرنا بورج بمدينة بيرل، حيث تفوق بها على منافسيه عبر تصويت تم على الإنترنت بين مشاهدي التلفزيون الألمان.
ولم يسمح لرائد الفضاء ماتياس ماورر بالمشاركة في تصويت المسابقة. وكانت وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا» قالت من قبل: «يجب أن يفاجأ ماورر، ولا يتذوق الطعام إلا وهو على محطة الفضاء الدولية».
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