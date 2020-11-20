خطوبة وأزمة نفسية.. محطات في حياة منى فاروق وشيما الحاج

علاقات و مجتمع

قبل ما يزيد على العام، وقعت الفنانتان الصاعدتان منى فاروق وشيما الحاج، في قبضة الأجهزة الأمنية بعد تداول مشاهد مخلة لهما في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترفتا بما تضمنه الفيديو وأنهما كانا في كامل وعيهما.

وعقب أشهر من حبسهما، بتهمة "ارتكاب الفعل الفاضح والتحريض على الفسق ونشر الفيديوهات الإباحية"، حصلتا على إخلاء سبيل على ذمة التحقيقات، ومن وقتها وتحاول الفنانتان التعايش مع المجتمع وبدء حياتهما من جديد، فأحيانا واجها التخاذل، ومواقف أخرى وجدا الدعم والمساندة.

منذ خروج "شيما" من الحبس، وهي تتصدر "التريند" في العديد من المحطات والمواقف، كان أبرزها هو ظهورها الأول خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، إذ ظهرت خلال الافتتاح وهي مرتدية فستان أسود طويل عار الكتفين.

وأيضًا من الأخبار التي ارتبط فيها اسم "شيما" هو نبأ خطبتها من رجل أعمال جمعهما قصة حب استمرت 3 أشهر، حتى أعلنا الخطوبة في فبراير الماضي.

وعبر حسابها على "إنستجرام"، نشرت "شيما" مجموعة من الصور التي تجمعها بخطيبها، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وفي الوقت الذي ذاع فيه صيت المهرجان الشعبي "بنت الجيران"، الذي ظل متصدرًا "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، لفترة، شاركت بعض الفنانات متابعيهن مقاطع رقصهن على المهرجان الشعبي وكانت منهم الفنانة شيما الحاج.

وكانت آخر الأخبار المرتبطة بـ"شيما"، هو تغيير اسمها الفني للمرة الأولى، إذ أعلنت عن ذلك بالأمس، وذلك بعد مشاركتها في عمل درامي جديد وهو مسلسل "سكن البنات"، وغيّرت شيما الحاج اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، الذي سيظهر على التتر لأول مرة بعد تغييره.

منى فاروق

أما الفنانة منى فاروق، التي ارتبط اسمها عقب الخروج من الحبس، مرت ببعض الأزمات النفسية، إلى أن غيرت حياتها وبدأت في التأقلم من جديد.

مقطع فيديو هددت من خلاله "منى" بالانتحار، كان أولى المواقف التي مرت بها الفنانة الصاعدة عقب أزمة الفيديوهات الإباحية، إذ خرجت وقتها في بث مباشر عبر حسابها على "إنستجرام"، وتحدثت عن أزمتها وما تعانيه، قائلة إنها منذ 8 أشهر تحاول العمل ولكن كل الأبواب قد أغلقت في وجهها، فتوجهت إلى دبي للعمل، "طول الوقت بتعامل إني منبوذة في المجتمع وجيت دبي عشان أشتغل أي حاجة مش شرط التمثيل، أي شغل مش لاقية فرصة بقالي شهر قعدة في البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا".

ومن ثم حاولت "منى" التأقلم مع حياتها، خاصة عقب عودتها من دبي، وبدأت في مشاركة متابعيها بجلسات تصوير لها، كان آخرها ما ظهرت به في إطلالة "كاجوال"، مرتدية بنطلون جينز وبلوفر، ونسقت معهما حذاء رياضي، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع بعض اللمسات البسيطة.

وعلقت الفنانة الشابة على الصور، قائلة: "ما تشيلش هم حاجة، رزقك على ربنا مش في إيد حد، اطمنوا ربنا موجود".

وتفاعل متابعو منى فاروق مع صورها عبر التعليقات: "أنتي قمر وأنا بحبك"، و"إيه ده قمر أوي"، و"ربنا يسعدك.. متشغليش دماغك"، و"جميلة أنتي".