الامارات | القرية العالمية تسجل الرقم الأول من 25 رقماً قياسياً في «غينيس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من مقاطع الفيديو ضمن فيديو موسيقي متنوع، خلال أكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك في التاريخ، والذي جرت فعالياته الليلة الماضية على المسرح الرئيسي للوجهة العالمية التي أعلنت عن خطتها لتسجيل 24 رقماً قياسياً جديداً، ليصل المجموع الكلي إلى 25 رقماً احتفالاً باليوبيل الفضي للقرية العالمية. واستطاعت فرقة الروك الشهيرة "روكن 1000"، الأضخم في العالم، جمع الموسيقيين من جميع أنحاء المنطقة والعالم للاحتفال باليوبيل الفضي للقرية العالمية، وتوفير تجربة احتفالية استثنائية للضيوف الحاضرين في القرية العالمية، وللمشاهدين الذين تابعوا الحدث افتراضياً من جميع أنحاء العالم عبر قناة القرية العالمية على منصة يوتيوب، في مشهد موسيقي مذهل من المستوى العالمي.

واستطاعت فرقة البوب الشهيرة Now United، في أمسية مليئة بالمفاجآت، إبهار ضيوف القرية العالمية بأداء أغنية Come Together مباشرة على المسرح الرئيسي للوجهة الترفيهية، حيث حضر 12 فناناً من أعضاء الفرقة الموهوبين من 12 دولة مختلفة لإحياء فعالية الافتتاح بمشاركة نور من لبنان التي انضمت مؤخراً للفرقة. وقد اعتبرت هذه الأمسية الغنية بفعاليتها، بمثابة رسالة حول عودة الأعمال إلى طبيعتها في دبي.

وتعليقاً على النجاح الكبير لهذا الحفل العالمي الضخم، قالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات لدى القرية العالمية: "إنه لمن الرائع أن نسجل رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية. ويعتبر هذا الحفل الاستثنائي بمثابة الخطوة الأولى في مسيرتنا لهذا الموسم التي تمتد لـ25 أسبوعاً مع تسجيل 25 رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية كجزء من احتفالاتنا باليوبيل الفضي للقرية العالمية هذا الموسم. وقد شهد الحفل الموسيقي التاريخي لافتتاح موسمنا الحالي، إقبالاً واسع النطاق على المستوى العالمي، في مشهد استثنائي جمع الثقافات والحضارات عبر الموسيقى تعبيراً عن التسامح والتعايش بين الناس من مختلف الجنسيات والخلفيات الاجتماعية. ويسعدنا الاحتفال بانطلاق موسمنا الجديد مع الملايين من الناس حول العالم، بالتعاون مع شركائنا الذين كانوا داعماً أساسياً لنجاح هذا الحفل العالمي".

وتشتهر القرية العالمية بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية تبقى في البال، عبر جمع ثقافات العالم على مساحة واحدة في دبي. وقد استطاعت الوجهة العالمية إثبات مكانتها الرائدة، عبر تنظيم هذا الحفل الذي اعتبر بمثابة حدث عالمي فريد، يتجاوز الحدود الجغرافية ويحتفي بغنى الثقافة الإنسانية. وتم تحقيق هذا الإنجاز العالمي بفضل الجهود التعاونية للقرية العالمية مع شبكة الإذاعة العربية، أحد أكبر شبكات الراديو في المنطقة، وطيران الإمارات، الناقل الدولي الرسمي لإمارة دبي والناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة جميرا، إحدى أبرز المجموعات الفندقية الفاخرة في العالم، وتم بث الحفل على الشاشات الضخمة في المسرح الرئيسي في القرية العالمية، وعبر صفحة القرية العالمية على منصة يوتيوب، حيث تابعه المعجبون من شتّى قارات العالم ودوله المختلفة.

ومن جهته قال فابيو زافاجنيني، مؤسس ومدير فرقة روكين 1000: "نحن سعداء بتقديم هذا الحفل الضخم بالمشاركة مع الآلاف من الفنانين حول العالم، ونحن فخورون بمشاركتنا في احتفالات اليوبيل الفضي للقرية العالمية. من المؤكد أن هذه التجربة ستبقى في بالنا، وسيكون للقرية العالمية مكانة خاصة في قلوبنا، ونتطلع قدماً لزيارتها في القريب العاجل".

وشارك الآلاف من محبي موسيقة الروك من 80 دولة في فعاليات هذا الحفل الافتراضي الأضخم في العالم، حيث استعرضوا مواهبهم ونقلوا رسالة الأمل للعالم أجمع، في فرصة من العمر مكنتهم من المشاركة في فعالية بهذا المستوى الضخم على مسرح استثنائي من المستوى العالمي. وتستشرف القرية العالمية الأسابيع القادمة من هذا الموسم، عبر التخطيط لمزيد من الفعاليات التاريخية، وتوفير تجارب ترفيهية فريدة على مدى 25 أسبوعاً من المغامرات الممتعة وتسجيل الأرقام القياسية.

