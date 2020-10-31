ابنة رانيا يوسف.. مديرة سوشيال ميديا والدتها وارتدت فستانها المثير

علاقات و مجتمع

عادة ما تحب الفنانة رانيا يوسف الحديث عن بناتها، وأوجه التشابه التي يتقاسمنها من خلالها، وتحديدًا ابنتها الكبرى "نانسي"، التي تمكنت من لفت الأنظار إليها سواء بحديث والدتها عنها أو ظهورها بالأمس في مهرجان الجونة السينمائي، وهو أمر غير معتاد على الفنانة رانيا يوسف.

ويرصد "هن" المواقف الأخيرة التي ظهرت فيها ابنة الفنانة رانيا يوسف.

- بنتي اللي ماسكة السوشيال ميديا

من خلال لقاء للفنانة رانيا يوسف، مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها "مساء DMC"، تحدثت "رانيا" عن إدارة ابنتها لصفحاتها على "السوشيال ميديا".

"بنتي هي اللي ماسكة السوشيال ميديا بتاعتي وهي اللي بترفع الصور اللي عجباها ومش بترجعلي"، هكذا كشفت "رانيا" عن علاقة ابنتها بحساباتها على "السوشيال ميديا"، فهي دائمًا ما تختار لها الصور التي تنشرها عبر حسابها على "إنستجرام".

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وبررت "رانيا" ذلك أنها من الشخصيات التي لا تحب التعامل مع الهواتف المحمولة: "أنا مش متابعة لأني أصلا من الشخصيات اللي بتكره التليفون.. ومش مركزة في السوشيال ميديا خالص زي ما الناس فاكرة"، لذلك عادة ما تجد نفسها "تريند" دون أن تتعمد ذلك، بحسب حديثها في البرنامج.

- ارتداء فستان والدتها في ختام الجونة

لم يمض سوى أيام بسيطة على تصريح "رانيا" عن إدارة ابنتها لصفحات "السوشيال ميديا"، حتى تكرر ظهورها على السجادة الحمراء، بالأمس، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ففي مشهد فاجأ الكثيرين، اصطحبت الفنانة رانيا يوسف، ابنتها "نانسي"، على السجادة الحمراء في حفل ختام "الجونة"، وهي مرتدية فستان والدتها، الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، الذي أثار وقتها الجدل، كثيرًا، وعرف بـ"فستان البطانة".

وعلقت "نانسي" على فساتين والدتها المثيرة للجدل، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: "أنا مش هتضايق علشان أنا لابسة واحد منهم دلوقتي.. أنا لابسة اللي عمل قلبان.. فيه ناس ضايقتني كتير ودي حاجات مش بتأثر معايا".

وتابعت "نانسي" أنها حاولت منع والدتها من ارتداء هذا الفستان في المهرجان السابق، موضحة: "قولت لها بلاش الفستان ده ومحدش هيفهمه قوي، وكويس إنها راحت بيه، وعملت قلبان.. شو بيزنس".