كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - يعتبر القميص الأبيض أساس كل شيء، وقانوناً رئيسياً في عالم الموضة، ولاشك أننا إذا فتحنا خزانة أي سيدة أو فتاة؛ سنجده معلقاً بداخلها، فهو القطعة التي لن تخرج يوماً خارج خطوط الموضة العصرية أبداً.

بالرغم من بساطته، فإنه يعتبر عاملاً أساسياً في معادلة الموضة، حيث يمنح السيدة المرونة في الاعتماد عليه في الكثير من الإطلالات خلال اليوم؛ كالاستعداد للتوجّه إلى العمل، مع الأصدقاء، عند التسوّق، أو حتى في المناسبات المهمة والسهرات الأنيقة.



القميص الأبيض وأسلوب تنسيقه في إطلالات مختلفة

قميص أبيض من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham

تشكيل ومزج

قميص أبيض من تودز Tod’s

يمكن إعادة تشكيل القميص الأبيض ومزجه بالطريقة التي تناسب السيدة واحتياجاتها، فهو الصفحة البيضاء التي ترسم عليها بصمتها السحرية، والتي تظهرها من خلاله تميّزها وشخصيتها وأسلوبها.

للحصول على إطلالة مميزة عند ارتداء القميص الأبيض مع السروال، يجب على السيدة الاهتمام باختيار الجينز الذي يمنحها الشكل غير التقليدي؛ مثل الموديل المطرز أو المطبوع. أما إن كانت من اللاتي يبحثن عن المظهر البسيط وغير المتكلف؛ فننصحها بتجربة القميص الأبيض مع السروال الجينز البوي فريند.

قميص أبيض من توري بورش Tory Burch

يعتبر السروال الملوّن المرتفع الخصر من أكثر الموديلات التي يمكن للسيدة اختيارها مع القميص الأبيض، فهو سيمنحها مظهراً عصرياً مليئاً بالحيوية، خاصة في الإطلالات النهارية، لهذا يجب البحث عن اللون الذي يمكن أن يتناسب مع ذوقها أو تجربة السراويل بدرجات ترابية أو محايدة، إن كانت تريد الحصول على مظهر رسمي أنيق في العمل.

قميص أبيض اللون من ألكساندر فوتييه Alexandre Vauthier

يعدّ القميص الأبيض قطعة مهمة في الخزانة، فإذا كانت السيدة محجبة؛ يمكنها اختياره أسفل الفساتين المكشوفة أو البلوزات القصيرة، أو تجربة تنسيقه مع السكارف، كما يمكنها استغلال القميص الأبيض البسيط؛ ليصبح أسفل أي قطعة تريد التجديد بشكلها، مثل توب أو فستان أو بلوزة أو جمبسوت؛ لأنه يمنحها مظهراً مميزاً، كما أن اللون الأبيض سيكون مناسباً لأغلب ملابسها بمختلف ألوانها وموديلاتها.

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قميص أبيض اللون من علايا Alaïa

تعتبر التنورة قطعة مميزة، تمنح أيضاً مظهراً أنيقاً دائماً، أياً كان موديلها، سواء بالقصة المستقيمة أو المنفوشة أو منسدلة على القوام. بإمكان السيدة اختيار القميص الأبيض البسيط مع موديل التنورة الموجودة بخزانتها، بحيث يمكنها ارتداؤها بمختلف الأوقات، سواء في العمل باعتماد التنورة بالقصّة المستقيمة، أو في الصباح؛ بارتداء الموديل البسيط، أو بعد الظهيرة، باختيارها بخامة الجلد، أو حتى في السهرات؛ للتألق بتصميم مطرّز أو بقماش الساتان.



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شكل عصري

قميص أبيض اللون من بالمان Balmain

حتى لا تشعر السيدة بالملل من ارتداء القميص الأبيض بالطريقة المعتادة، يمكنها تجربة الكثير من الأفكار الأخرى، مثل ربطه من الأمام، سواء مع السروال أو التنورة، أو اعتماده بشكل مفتوح وربطه من الأمام مع فستان قصير، كما يمكنها اختياره مع السروال؛ ليصبح داخله من أحد الجوانب بشكل عصري.

وإذا كانت السيدة من عشاق موديلات القميص الطويل، فننصحها بتنسيقه مع سروال جينز ضيّق تختاره وحده، شرط أن يصل طوله حدّ الركبة، وتزيّنه بحزام عريض على الخصر مع جزمة عالية من الجلد.

قميص أبيض اللون من أندرو جي أن

وأخيراً، من الممكن اختيار القميص الأبيض وتنسّقيه مع تنورة ميدي باللون الأسود على سبيل المثال، وبذلك تحصل السيدة على إطلالة مثالية للعمل، راقية وأنيقة، وإن اختارت القميص نفسه، لكن مع تنورة بلون معدني كالفضي والذهبي؛ فبذلك ستحصل على إطلالة مسائية لافتة.



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