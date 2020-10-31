ركع على ركبتيه فبكت واحتضنته.. الفيديو الأول من خطبة الفنانة بشرى

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة بشرى، بخطبتها لصديقها سالم هيكل مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت بشرى، بفستان أسود "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه طويل وبدون نقوش، مع مكياج سموكي لامع ومجوهرات ألماسية، وتسريحة شعر بسيطة للغاية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الأول من مفاجأة الخطبة التي أعدها "هيكل" لبشرى، حيث فاجئها وسط الحضور وأصدقائها من الوسط الفني، وعلى رأسهم الفنان خالد الصاوي، وهو يركع على ركبتيه لتقديم خاتم الخطبة لها.

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وقابلت "بشرى" هذا الفعل بالبكاء والمفاجأة، ثم عانقته أمام الحضور.

ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، مساء أمس، الجمعة.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

واختتم مساء أمس، مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة قبل الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.