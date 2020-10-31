بعد دهس قطار لطالبين.. وقائع راح ضحيتها الأطفال بسبب "بابجي"

ماما

واقعة صادمة راح ضحيتها طفلين بعمر الـ12 عامًا، بعد الاندماج مع لعبة "بابجي" التي تسببت في موت كثير من الأطفال الفترة الأخيرة، بحيث لقى الطفلان مصرعهما أسفل عجلات قطار عزبة العسكر بأبو صوير بالإسماعيلية.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي يكون ضحيتها الأطفال بسبب لعبة "بابجي"، حيث انتحر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، شنقا في منزل أسرته بمحافظة الشرقية، بعد أن نهرته أسرته بسبب الإفراط في ممارسة لعبة بابجي (PubG) الإلكترونية.

وأظهرت التحريات الأولية وأقوال أسرة الطفل، أنه تخلص من حياته شنقا داخل غرفة نومه، إثر خلافات مستمرة مع أسرته وتوبيخه بسبب إفراطه في ممارسة اللعبة الإلكترونية، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

وقائع انتحار بسبب لعبة بابجي

طفل حرمته عائلته من استخدام الهاتف فأقدم على الانتحار

عبر مروحة هوائية معلقة في سقف غرفته، أقدم طفل هندي على الانتحار، بعد أن حرمته عائلته من استخدام هاتفه الذكي في ممارسة لعبة "بابجي"

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ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن العائلة عثرت على المراهق في غرفته، في حين عرف عنه إدمانه على لعبة "PUBG"، التي يشارك فيها 100 لاعب في آن واحد، غالبيتهم يستخدمون هواتفهم الذكية للعب.

لعبة بابجي تقتل مراهقا لم يتناول الطعام والشراب لأيام

قرر مراهق 16 عامًا، في الهند الامتناع عن الطعام والشراب مما تسبب في وفاته بالسكتة القلبية بعد إصابته بجفاف شديد نتيجة انغماسه في اللعبة لدرجة أنه تخطى وجبات الطعام لعدة أيام وامتنع عن شرب الماء.

وأكد والد الطفل "فوركان قريشي"، بأن ابنه كان منجذبا للعبة بشكل مبالغ فيه حيث كان يتناول وجبة الإفطار فقط ثم يبدأ في ممارسة اللعبة ساعات طويلة.

الإفتاء تحرم لعبة بابجي

وفي نوفمبر عام 2018، رصد قسم متابعة وسائل الإعلام بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أخبارًا عن حالات قتل من مستخدمي هذه اللعبة، ما دفعه لإصدار بيان بتحريمها وبيان أسباب ذلك، فذكر في البيان أن الله قد حرم ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسامنا وأجسام الآخرين فقال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

وجاء في نص البيان: ولخطورة الموقف، وانطلاقًا من دور مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الرائد في إرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم، وتحذيرهم مما فيه ضررهم، يحذر من خطورة هذه الألعاب ويهيب بالسادة العلماء والدعاة والمعلمين بضرورة نشر الوعي العام بخطورة هذه الألعاب على الفرد والمجتمع".

استشاري نفسي: على الأمهات متابعة ألعاب الأطفال قبل سن 10 أعوام

وأوضح جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن الفئات العمرية الأكثر تأثرا بمثل هذه النوعية من الألعاب من سن 10 أعوام وحتى 25 عامًا، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة يستطيع التفرقة ومعرفة الحلال من الحرام.

وأضاف أثناء حديثه لـ"هُن"، أن الأطفال في المراحل العمرية الأقل من 10 سنوات لابد من توعيتهم بخطورة هذه الألعاب.

وأكد "فرويز" أنه يجب على الأمهات متابعة تحديثات ألعاب الأبناء دائما، وأن يكون الأهل على دراية بمختلف تطبيقات الألعاب للتعرف على المضمون المقدم لهم.