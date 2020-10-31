الامارات | 600 محطة لتعقيم اليدين في «القرية العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 600 محطة لتعقيم اليدين في «القرية العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاونها مع شركة شيلدمي، الرائدة في تطوير منتجات التعقيم. وتهدف الشراكة إلى تمكين الضيوف من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية، التي توفرها الوجهة العائلية الخارجية لهم، في بيئة نظيفة وصحية.

وتقوم «شيلدمي»، في إطار هذه الاتفاقية، بتوفير منتجات التعقيم الرائدة، ليتم استخدامها من قبل القرية العالمية في إجراء عمليات تنظيف وتعقيم واسعة النطاق، على جميع المنشآت والمساحات المشتركة، يومياً، بعد إغلاق أبواب القرية العالمية، إضافة إلى توفير منتجات التعقيم عبر مرافق المتنزه لأغراض التنظيف والتعقيم الروتينية على مدار الساعة، وأكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين موزعة حول الوجهة. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من الحصول على منتجات «شيلدمي» المخصصة للاستعمال الشخصي، من خلال متجر حصري، في أفينيو العالم في القرية العالمية.

وقالت مدير إدارة أول – الشؤون التجارية في القرية العالمية، خديجة خليفة: «تعتبر شراكتنا مع (شيلدمي) إحدى أهم الاستراتيجيات التي نتبعها في القرية العالمية، لتوفير الحلول الأفضل في العالم بمجال التعقيم لضيوفنا. كما تمكنّا، من خلال هذه الشراكة، من التركيز على توفير أروع البرامج والتجارب الثقافية والترفيهية لضيوفنا، لعلمنا بجدارة المنتجات التي نستخدمها، وتوفيرها أعلى معايير الصحة والسلامة».

Advertisements

وقال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «شيلدمي»: «تتميز منتجاتنا بإنتاجها على نحو مخصص للعملاء من الأفراد والمؤسسات، دون التأثير في سلامة منظومتنا البيئية. وقد بذلت القرية العالمية جهوداً استثنائية، خلال المرحلة التحضيرية، لوضع استراتيجية متكاملة، تتضمن مجموعة من التدابير الخاصة بمراعاة شؤون الصحة والسلامة». ويحرص فريق القرية العالمية على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة أمام ضيوف موسم اليوبيل الفضي.

- فريق «القرية» يحرص على سلامة ضيوف موسم اليوبيل الفضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news