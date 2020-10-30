صور.. أول رد فعل من رانيا يوسف على انتقادات الفستان الأزرق

لايف ستايل

انتقادات عدة تعرضت لها الفنانة رانيا يوسف، بسبب إطلالتها الأخيرة خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي ظهرت خلاله بفستان من الستان بلوني الذهبي والكحلي، وتميز بأنه بفتحة حول البطن وبدون أكمام، من توقيع مصمم الأزياء فيفان معوض.

وقررت "رانيا"، إغلاق التعليقات على صورها بتلك الإطلالة، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، منذ قليل، معلقة: "المزيد من الصور عن ليلة أمس"، ليكون ذلك أول رد لها على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية.

ويعد ذلك التصرف "غير معتاد" من الفنانة، التي تؤكد باستمرار خلال تصريحات إعلامية عدم اهتمامها بالتعليقات السلبية، حيث قالت خلال حديثها مع برنامج "إي تي بالعربي" عبر فضائية "إم بي سي": "اللي مش عاجبه مايبصش عليا.. أنا بحب اللبس ده ومش هغيره علشان حد".

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتحت الدورة الرابعة، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.