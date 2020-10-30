الامارات | ولاية ألمانية تفرض على سائحيها المغادرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية السائحين بضرورة مغادرة الولاية بحلول الثاني نوفمبر المقبل. وقررت الحكومة المحلية للولاية اليوم منح مهلة للسائحين في جزرها ببحر الشمال وجزر هاليجن حتى الخامس من الشهر المقبل، مراعية بذلك كثافة العبارات وغيرها من وسائل الانتقال.

وأوضحت الحكومة المحلية أن قرارها يستند إلى القرارات الأخيرة التي اتفقت عليها الحكومة الاتحادية والولايات لتطبيق إغلاق جزئي خلال الشهر المقبل للحد من تفشي جائحة كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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