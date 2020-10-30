على غرار الفيديو الشهير.. رد فعل سيدة طلب زوجها راقصة في عيد ميلاده: "هقطعك حتت"

علاقات و مجتمع

علبة كبيرة مزينة بشرائط من القماش والتل، هدية أهدتها سيدة لزوجها في عيد ميلاده، لكن المفاجأة جاءت فيما تحويه الهدية التي كانت عبارة عن راقصة دخلت في وصلات رقص في عيد ميلاد الزوج.

مقطع فيديو أظهر مشاهد غير مألوفة، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وسط التعليقات الساخرة والرافضة للموقف، خاصة بين الأزواج والزوجات.

"بيقولك في واحدة دبحت جوزها وقطعته حتت صغيرة وحطيته في نفس الصندوق الكبير دا برضو"، تعليق ساخر لسيدة تدعى هدى أحمد، حين داعبها زوجها "محمود" بالتعليق، قائلًا: "مش هتعمليلي مفاجأة".

سخرت "هدى" من مقطع الفيديو المتداول، مرجحة بأن ما أقدمت عليه الزوجة، ربما يرجع لرغبتها في شيء آخر من زوجها: "ممكن تكون كانت عاوزة منه مصلحة.. فبتقدم السبت عشان تلاقي الأحد"، بحسب حديثها لـ"هن".

الغيرة هي الدافع الرئيسي لرفض "هدى" إحضار راقصة في عيد ميلاد زوجها: "أكيد أي ست بتغير على جوزها دا شئ طبيعي.. يمكن هي كانت واثقة في نفسها بزيادة"، أما فيما يتعلق برغبة الكثير من الرجال في إحضار مثل هذه الهدايا، فعلقت الزوجة مازحة: "الراجل المصري كدا عينه زايغة".

Advertisements

أما الزوج محمود، الذي وصف هذه المفاجأت بـ"الجميلة.. حاجة حلوة"، أما عن رفض السيدات لما قدمته الزوجة، فعلق مازحًا: "عشان مبيحبوش الخير لغيرهم".

وتنوعت الكثير من التعليقات المرفقة على الفيديو المتداول ما بين رفض النساء لما أقدمت عليه الزوجة، والسخرية من موقفها: "أكيد دي رقاصة بلاستيك"، "هي دي الستات لما بتحب"، "يارب يطلقك ويتجوزها".

لكن، التعليقات جاءت بنمط مختلف من الكثير من الرجال الذين رحبوا بالفكرة: "الزوجة الفرفوشة رزق"، "فن اختيار الهدايا"، "أنا عاوز من دا"، "يا سلام على قلب الزوجة"، "هي دي الزوجة الصالحة".

مقطع فيديو الراقصة

ويذكر أن نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو طريفا حول حرص زوجة على إهداء زوجها هدية خاصة في عيد ميلاده، واهتمت بأن تكون الهدية لشئ يعشقه الزوج.

ويظهر في الفيديو هدية الزوجة لزوجها والتي كانت عبارة عن علبة هدايا كبيرة وحينما فتحها الزوج وجد فيها راقصة وقامت بالرقص له وقال الزوج "أنا هدخل معاها وبعدين هاجي لكم".

وطالب الزوج بمجرد رؤيته الهدية بإخراج الراقصة فورًا من علبة الهدايا قائلًا: "طلعوا الست الغلبانة المحبوسة دي".

وقالت له الراقصة التي كانت تتحدث بلكنة أجنبية "سنة حلوة يا جميل"، وقبل الزوج يدها وتبادلوا القبلات ثم رقصت معه على موسيقى الأغاني.