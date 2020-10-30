احتفلي بأناقة الشتاء مع خيارات الخليج 365

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - غالباً ما تتّسم أزياء الخريف والشتاء بلمساتها الأنيقة، حيث تدخل في حياكتها أفخم أنواع الأقمشة وتتلوّن بدرجات دافئة تناسب أجواء هذا الموسم. ومن مجموعات خريف وشتاء 2020-2021، اخترنا بعض الإطلالات المفعمة بالأنوثة والتي ستعنون خياراتك المقبلة.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: MAXMARA , DOLCE&GABBANA, ELISABETTA FRANCHI, MARELLA , BOLON , VALENTINO , HALM , DITA VON TEESE, NEMOZINA , ASOS
سروال مقلّم
قميص مقلّم
كنزة من الصوف
حقيبة من الصوف
جميعها من Max Mara
نظارات شمسية من Dolce&Gabbana
عقد من Elisabetta Franchi
فستان مطرّز
معطف من الصوف
حقيبة من الصوف
جميعها من Marella
نظارات شمسية من Bolon
عقد من Valentino
سترة قصيرة مزيّنة بالأزرار
تنورة من الكسرات
حذاء من الساتان
جميعها من Elisabetta Franchi
حقيبة من Halm
نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese
طقم مؤلف من سترة وسروال
معطف مزيّن بالمربّعات
جميعها من Nemozena
قميص من Valentino
حذاء من Max Mara
حقيبة من Halm
فستان من الدانتيل البرتقالي
حقيبة من الجلد الأسود
كلاهما من Valentino
أقراط مرصّعة بالستراس من Elisabetta Franchi
فستان من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese
معطف من ASOS
قميص باللون الأبيض
فستان من الصوف والريش
حقيبة من الجلد الأسود
جزمة باللون البرغندي
جميعها من Valentino
أقراط من Elisabetta Franchi
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