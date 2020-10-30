كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - غالباً ما تتّسم أزياء الخريف والشتاء بلمساتها الأنيقة، حيث تدخل في حياكتها أفخم أنواع الأقمشة وتتلوّن بدرجات دافئة تناسب أجواء هذا الموسم. ومن مجموعات خريف وشتاء 2020-2021، اخترنا بعض الإطلالات المفعمة بالأنوثة والتي ستعنون خياراتك المقبلة.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: MAXMARA , DOLCE&GABBANA, ELISABETTA FRANCHI, MARELLA , BOLON , VALENTINO , HALM , DITA VON TEESE, NEMOZINA , ASOS



سروال مقلّم

قميص مقلّم

كنزة من الصوف

حقيبة من الصوف

جميعها من Max Mara

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana

عقد من Elisabetta Franchi



فستان مطرّز

معطف من الصوف

حقيبة من الصوف

جميعها من Marella

نظارات شمسية من Bolon

عقد من Valentino



سترة قصيرة مزيّنة بالأزرار

تنورة من الكسرات

حذاء من الساتان

جميعها من Elisabetta Franchi

حقيبة من Halm

نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese

Advertisements

طقم مؤلف من سترة وسروال

معطف مزيّن بالمربّعات

جميعها من Nemozena

قميص من Valentino

حذاء من Max Mara

حقيبة من Halm



فستان من الدانتيل البرتقالي

حقيبة من الجلد الأسود

كلاهما من Valentino

أقراط مرصّعة بالستراس من Elisabetta Franchi



فستان من Elisabetta Franchi

نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese

معطف من ASOS

قميص باللون الأبيض

فستان من الصوف والريش

حقيبة من الجلد الأسود

جزمة باللون البرغندي

جميعها من Valentino

أقراط من Elisabetta Franchi تابعي المزيد: تعرفي الى صيحة احذية الفاشينيستا هذا الخريف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفلي بأناقة الشتاء مع خيارات الخليج 365 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.