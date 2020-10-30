جابتله أكتر حاجة بيحبها.. زوجة تهدي زوجها "رقاصة" في عيد ميلاده

علاقات و مجتمع

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا حول حرص زوجة على إهداء زوجها هدية خاصة في عيد ميلاده، واهتمت بأن تكون الهدية لشيئ يعشقه الزوج.

ويظهر في الفيديو هدية الزوجة لزوجها والتي كانت عبارة عن علبة هدايا كبيرة وحينما فتحها الزوج وجد فيها راقصة وقامت بالرقص له وقال الزوج "أنا هدخل معاها وبعدين هاجي لكم".

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وطالب الزوج بمجرد رؤيته الهدية بإخراج الراقصة فورًا من علبة الهدايا قائلًا: "طلعوا الست الغلبانة المحبوسة دي".

وقالت له الراقصة التي كانت تتحدث بلكنة أجنبية "سنة حلوة يا جميل" وقبل الزوج يدها وتبادلوا القبلات ثم رقصت معه على موسيقى الأغاني.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها في مقطع مصور، وهي ترقص فيه على نغمة مهرجان "أخواتي" داخل أحد صالونات التجميل، حيث حظيت بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.