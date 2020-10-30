لورديانا توجه رسالة للمصريات عبر "الوطن": تعلمت منكن فأنتن رشيقات

علاقات و مجتمع

وجهت الراقصة البرازيلية لورديانا، رسالة إلى الفتيات المصريات عبر "الوطن"، بعد التفاعل الواسع مع مقاطع الفيديو التي تقدم فيها وصلات رقص مختلفة على نغمات مهرجانات شعبية.

وقالت لورديانا لـ"الوطن": "شكرا لكم يا مصريات على كل المودة والحب. أتعلم منكن الكثير، فأنتن ملهمات بالنسبة لي".

وأضاف الراقصة الأجنبية: "المصريات جميلات ورشيقات، وأشعر بسعادة كبيرة وتميز لأني معكن يا فتيات.. أحبكن جدا".

وسبق أن قالت "لورديانا"، في حديث لـ"الوطن"، إنها سعيدة بإقامتها في مصر منذ عدة سنوات، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وآثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إيجادتها للغة العربية: "مش بأعرف اتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية".

وعن مثلها الأعلى في مجال الرقص الشرقي، أوضحت أنها تحب سامية جمال وسهير زكي وتحية كاريوكا، ما شجعها على دراسة وتعلم فن الرقص منذ عدة سنوات.

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مدير لورديانا: مش بتفكر في الجواز

وعن مواصفات فتى أحلامها، أكد مدير الراقصة البرازيلية "طارق عبد المحسن"، خلال حديثه لـ"هن"، أنها تفضل الرجال البرازيليين المتفهمين لعملها، "بس فعلا هي مش بتفكر في الارتباط نهائيا، وجالها عروض زواج من محبيها، مصر كلها عايزة تتجوزها بعد الفيديو".

من هى لورديانا؟

ورصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم.

- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الراقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.