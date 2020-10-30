أجرأ إطلالات النجمات في سابع أيام "مهرجان الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت نجمات الفن، على الظهور بأفضل صورة على السجادة الحمراء خلال سابع أيام فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ. يستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة.

- رانيا يوسف:

ارتدت رانيا فستانًا طويلاً باللون الأزرق، بصيحة هاف ستومك، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة، ونسقت رانيا مع الفستان حذاءً ذهبيًا وكلاتش نفس اللون، إضافة إلى الإكسسوارات الذهبية التي ارتدتها في يدها ورقبتها، واعتمدت رانيا تسريحة شعر البوني تيل، ومكياج يميل إلى درجات النيود.

- مريهان حسين:

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ارتدت مريهان جمبسوت باللون الأسود، بقصة صدر جريئة، وفتحة ساق طويلة من الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، مع إكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان.

- زينب غريب:

تميز الفستان بتصميمه الناعم، بفتحة صدر على شكل V، بصيحة الظهر المكشوف، مزينًا بحزام عند الخصر بنفس لون الفستان وبه فتحة ساق جريئة، واعتمدت زينب تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها الأسود منسدلاً، واعتمدت مكياجًا هادئًا وأحمر شفاة.

- جورجينا طواف:

ارتدت جورجينا طواف فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، كت، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس، وإكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة، وتركت شعرها منسدلاً.