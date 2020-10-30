رانيا يوسف تواصل إطلالاتها الجريئة يوم الخميس.. والجمهور: "صايمة ازاي"

لايف ستايل

حالة من الجدل أثارتها الفنانة رانيا يوسف، في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، بسبب مواصلاتها لارتداء الملابس الجريئة، والتصميمات المكشوفة.

وتألقت الفنانة اليوم، بفستان من الستان بلوني الذهبي والكحلي، جاء بفتحة ساق واسعة، كاشف عن بطنها، دون أكمام، مع تسريحة شعر مرتفعة وحُلي ذهبي من قلادة وأقراط.

وسرعان ما تفاعل الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إطلالة الفنانة الجريئة متسائلين: "أنتي صايمة النهاردة"، و"صايمة إزاي".

وربط الجمهور اليوم، بتصريح الفنانة من قبل إنها تعتاد الصيام يومي الإثنين والخميس.

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وقالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تصوم يومين في الأسبوع الواحد من أجل الحفاظ على صحتها ورشاقتها.

وأشارت "يوسف" حينها خلال استضافتها في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، إلى أنها تصوم يومي الاثنين والخميس ليس فقط من أجل الجانب الديني، ولكن أيضًا من أجل صحتها ورشاقتها.

الجمهور يشبهها بشخصية كارتونية

ووصلت الفنانة رانيا يوسف لـ"ريد كاربت" الخاص بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في يومها السابع من الدورة الرابعة، وظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة، عن ظهورها السابق، وسرعان ما انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي رد فعل ساخر شبه رواد "سوشيال ميديا" ظهورها اليوم بشخصية كرتونية.

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها دومًا ما تعمل على اختيار إطلالتها المناسبة لها، وذلك قبل حضورها للمهرجانات السينمائية الدولية، وبالتحديد مهرجان الجونة، وقالت في تصريحات لـ"لوطن"، كل إطلالاتي في الجونة أجمل من بعض، ودوما صديقاتي من الفنانات يبدين إعجابهن بالفساتين حبًا، مشيرة إلى أن بناتها تتابعن دومًا إطلالتها، وأن اختياراتها تكون معهن، كما يرسلن لها آراء المتابعين.

ويوم الثلاثاء الماضي وصلت "يوسف" لحضور عرض فيلم "الصبي" لشارلي شابلن، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وظهرت بإطلالة ساخنة، إذ ارتدت "هوت شورت"، ورفضت الوقوف للتسجيل مع مصوري ومراسلي القنوات الفضائية.

كورونا يمنع رانيا يوسف من السلام بالأيدي وامتنعت الفنانة رانيا يوسف عن السلام بالأيدي على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا داخل قاعة المؤتمرات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واكتفت "يوسف" بالإيماءات عند مقابلتها لأي فنان، وأبرزهم الفنان السوري باسل خياط عند ذهابه إليها لتحيتها.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داود، وروجينا.