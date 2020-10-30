الامارات | مونيكا لاكاتوس.. صوت مجتمع «أولاه جيبسي» في المجر

شكرا لقرائتكم خبر عن مونيكا لاكاتوس.. صوت مجتمع «أولاه جيبسي» في المجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت مونيكا لاكاتوس، مغنية موسيقى «أولاه جيبسي» المجرية الشهيرة، أول فنانة من غجر الروما تحصل على جائزة «وومكس» عن مجمل إنجازاتها الفنية.

تنحدر الفنانة البالغة من العمر 42 عاماً، التي تملك صوتاً عميقاً من مجتمع «أولاه جيبسي» الصغير، وهو فرع من أقلية الروما العرقية، وهي الأكبر في المجر، إذ تضم 7% من سكانها البالغ عددهم 9.8 ملايين.

وقالت المغنية قبيل تسلمها الجائزة، أخيراً، خلال احتفال «وومكس» (وورلد ميوزيك إكسبو) في بودابست: «أنا فخورة بالفوز بالجائزة كغجرية ومجرية». ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة الفنان السنغالي شيخ لو، وأسطورة الفادو البرتغالية ماريزا.

وقال عضو لجنة تحكيم «وومكس»، بالاز ويير، إن الجائزة جاءت «في الوقت المناسب» بالنظر إلى إسهام فناني الروما في الثقافة الموسيقية العالمية. وأوضح ويير أن لاكاتوس اشتهرت «بفنها المتميز، فضلاً عن تأثيرها الاجتماعي وتفانيها الشخصي في الحفاظ على تقليد أولاه جيبسي». وتابع: «صوتها النقي له تأثير فوري، يمكنك أن ترى ذلك في عيون المستمعين».

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وبخلاف موسيقى الغجر المجرية المعروفة على نطاق واسع، التي تعتمد على الآلات الوترية، فإن موسيقى «أولاه» تستخدم الآلات الإيقاعية التقليدية، مثل الجرار المائية والأحواض الخشبية والملاعق، إضافة إلى صوت يشبه تقليد أصوات الآلات الإيقاعية والنغمات الموسيقية عن طريق الفم يطلق عليه «فوكل باسينغ».

وقالت لاكاتوس: «أسلوب (أولاه) هو روح موسيقى الغجر، إنه ثقافة حية، والحياة تنسج الأغاني مع بعضها بعضاً».

هاجر مجتمع «أولاه» الغجري من رومانيا المجاورة في القرن الـ19، ويبلغ عددهم الآن نحو 30 ألف شخص فقط. يعيش معظمهم في الريف الشمالي الشرقي للمجر قرب ناغيشيد، وهي قرية تبعد 250 كيلومتراً إلى شرق بودابست. ويعاني عدد كبير من هؤلاء - الذين عملوا تقليدياً كتجار خيول وباعة متجولين - الفقر المدقع.

بعد تعلم موسيقى «أولاه جيبسي» التقليدية مع أقاربها وأصدقائها عندما كانت صغيرة، فازت لاكاتوس ببرنامج مواهب تلفزيوني وطني في عام 1996 عندما كانت تبلغ 17 عاماً. وهي الآن تغني في فرقة «رومنغو» الشهيرة، كما تشكل مع زوجها الموسيقي مازي روستاس ثنائياً.

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