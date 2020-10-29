تعاني ألزهايمر و"محدش بيسأل عليها".. معلومات عن عايدة عبدالعزيز

علاقات و مجتمع

قال شريف عبدالحليم ابن الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، إن والدته تعاني مرض إلزهايمر وتلازم المنزل في الوقت الحالي، مضيفا "للأسف لا يسأل عليها أحد من الوسط الفني"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

وكشف عبدالحليم عن أن والدته أصيبت بألزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبدالحليم، مشيرا إلى أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة منوها بأن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتًا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة عايدة عبدالعزيز، بحسب موقع "السينما".

من هي عايدة عبدالعزيز

- عايدة عبدالعزيز هي ممثلة مصرية.

- ولدت في 27 أكتوبر 1936، أي تبلغ من العمر 84 عاما.

- اسمها بالكامل هو عايدة عبد العزيز عبد الرحمن.

- حصلت على دبلوم المعلمين 1956.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.

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- في بداية حياتها العملية عملت في بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.

- سافرت لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم، لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج عام 1963.

- حصلت عايدة في لندن على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.

- عادت إلى مصر عام 1967.

- بعد عودتها استأنفت نشاطها بمسرح الدولة، وقدمت مسرحية دائرة الطباشير.

- لها العديد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام في السينما.

- من أبرز مسرحياتها "شيء في صدري، الأرض، شجرة الظلم، دونجووان، ثمن الحرية".

- من أبرز مسلسلاتها "زينب والعرش، هالة والدراويش، ضمير أبلة حكمت، يوميات ونيس، موجة حارة 2013".

- من أبرز أفلامها، "يوميات نائب في الأرياف، النمر والأنثى، الواد محروس بتاع الوزير، وهليوبوليس 2010.

- أعلن ابنها يناير الماضي إصابتها بألزهايمر.