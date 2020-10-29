الامارات | صيني يلقي المال من نافذة بيته ويتسبب بفوضى عارمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتجزت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، الصينبة، رجلا ألقى كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته الى الشارع، مما أدى الى فوضى عارمة في الحركة المرورية. ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30. بحسب "الغارديان"

وقالت الشرطة إن الشاب الذي يعتقد أنه كان مخموراعندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة الى الشارع، مما أدى الى توقف حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

وعلى الإثر، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وقالت الشرطة في بيان إنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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