بـ"رسالة" و100 دولار.. رجل يستعطف "فني هواتف" للتستر على خيانته لزوجته

علاقات و مجتمع

تكتشف قصص الخيانة بطرق غريبة، وآخرها عن طريق فني إصلاح هواتف، ذلك الموقف الذي حاز على تفاعل كبير من رواد تيك توك بالولايات المتحدة الأمريكية.

البداية عندما حاول فني هواتف iPhone يدعى ماني وردة القيام بعمله، حينما فتح هاتف أحد العملاء الذين حضروا إلى محله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ووجد داخله رسالة غريبة، و100 دولار، مع ملاحظة من الزوج الذي ترك هاتفه لإصلاحه، كتب فيها، "من فضلك قل الهاتف لا يمكن إصلاحه حتى لا تتمكن زوجتي من رؤية سجل الهاتف".

ولكن "وردة" احتار فيما يجب فعله بالهاتف، فقرر أن ينشر مقطعا مصورا للهاتف، والملاحظة والأموال داخل الهاتف، عبر صفحته الشخصية على "تيك توك"، وطلب من متابعيه النصيحة فيما يجب فعله في هذا الأمر، وفي النهاية حصل "وردة" على المبلغ المالي، بحسب صحيفة "ذا صن".

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يقول فني التصليح في الفيديو، "لقد أتى العميل وزوجته مبكراً وأعطاني هاتفه لإصلاحه، وقلت له أعطني ساعة، سأنتهي من أجلك، ولكني على أي حال فتحت الهاتف من الخلف وهذا ما وجدته بالداخل".

وأكمل، "كان داخل الهاتف 100 دولار ورسالة تطالب بعدم إصلاح الهاتف، وجاء في الرسالة، "من فضلك أخبر زوجتي أن الهاتف غير قابل للإصلاح، إنها تريد التحقق من سجل الهاتف. 100 دولار هي ملكك، شكرًا".

ثم سأل فني تصليح الهواتف، "ماذا تعتقدون أني يجب أن أفعل؟"، مقطع الفيديو تمت مشاهدته على TikTok أكثر من 2 مليون مرة، حيث انقسم الناس حول كيفية استجابة العامل لهذا الطلب الغريب.

قال أحد المعلقين، "احتفظ بالأموال وقل للزوجة"، وقال آخر، "احتفظ بالمئة واحترم رمز خصوصيته"، وعلق ثالث: "ما عليك سوى إعادة الفلوس مع الرسالة وأخبره أنني وجدت المشكلة ولكن لا يمكنني إصلاح ذلك"، وقال آخر "من فضلك لا تخبرها واحتفظ بالـ 100 دولار لإنقاذ زواجه".

ونشر فني إصلاح الهواتف في وقت لاحق مقطع فيديو آخر كشف خلاله عن قراره، وظهر وهو يخبر الزوجة بشأن الرسالة التي تركها زوجها، وهو ما أصابها باستياء بالغ، وعرضت عليه 200 دولار مقابل إصلاح الهاتف، وهو ما وافق عليه وأكد لها أنه يشعر بالأسف حيال ما حدث، لكنه كان يريدها أن تعرف الحقيقة.