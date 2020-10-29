توقعات الأبراج اليوم 29-10-2020: مكالمة رومانسية لـ الحمل.. وفرصة جديدة لـ القوس

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop":

برج الحمل:

تتمكن اليوم من تنفيذ مشروع إبداعي كنت تعمل عليه منذ فترة، وستكون سعيد جداً بالنتائج.

برج الثور:

يبدو أن الأمور تعود اليوم إلى طبيعتها في الآونة الأخيرة، ولكن ليس هناك اندفاع لإنجاز أي شيء.

برج الجوزاء:

انتظر اليوم مكالمة رومانسية وستناقشوا أمور مهمة فلا تتفاجأ إذا طالت المكالمة، وبعدها سيتم تحديد الأهداف المستقبلية للشراكة بشكل أكثر صرامة.

برج السرطان:

سوف توجد وظائف مستعجلة لإنهائها، ومكالمات هاتفية عاجلة، وستكون قادرًا بشكل أفضل من المعتاد على التركيز على ما هو أمامك.

برج الأسد:

تبدو علاقة الحب أكثر استقرارًا من المعتاد اليوم، وتحب أن تبقى مع شريكك لأطول وقت.

برج العذراء:

قد لا تشعر اليوم برغبة كبيرة في العمل، إذا لم يكن لديك شيء عاجل لتفعله، ففكر في قضاء بعض الوقت في التنزه، أو اقرأ كتاب جيد مع كوب من الشاي.

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برج الميزان:

قد تثار قضية مجتمعية اليوم تخصك أنت وجيرانك، وربما يكون معظمكم متحدين بشدة وراءه، وهذا يبشر بالخير لمستقبلك.

برج العقرب:

قد تأتي فرصة جديدة في طريقك اليوم حاول استغلالها، ستكون جيدة جدًا خلال الشهر المقبل لأي نشاط تبدأه اليوم. استمر في العمل الجيد

برج القوس:

هل أردت أن تأخذ دورة أو ورشة عمل معينة عبر الإنترنت، إذا كان الأمر كذلك، فهذا يوم جيد للنظر في جميع التفاصيل أو إجراء بعض المكالمات الهاتفية أو التسجيل فأنت مستعد للالتزام بأي برنامج قررت معالجته، وأنت أيضًا قادر على التعلم بسرعة أكبر.

برج الجدي:

قد تحتاج القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو المدخرات أو الأمور المالية الأخرى إلى الاهتمام اليوم، لا داعي للذعر، أنت في الإطار العقلي الصحيح، وحس عملك في أعلى مستوياته على الإطلاق.

برج الدلو:

هل ناقشت أنت وصديقك إمكانية الدخول في عمل تجاري معًا؟ إذا كان الأمر كذلك، قد يرغب كلاكما في إجراء بعض المناقشات الجادة الآن حول طبيعة العمل، وكيف ينبغي تنظيمه، وما هي الترتيبات المالية التي قد تكون.

برج الحوت:

لا تتفاجأ إذا حصلت اليوم على مؤشرات سلبية، أنت تنظر إلى مهامك بطريقة عملية، ويمكنك إنجازها بسرعة وكفاءة.