الامارات | مشهد بديع بـ «الصوت والضوء» على واجهة قصر الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع بـ «الصوت والضوء» على واجهة قصر الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم قصر الوطن في أبوظبي، أمسيات عرض الصوت والضوء التي تتيح فرصة الاستمتاع بروعة وبهاء الصرح، في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول، ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

ويمتاز العرض على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيس لقصر الوطن، بأسلوب فريد يمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت بوابة النهضة والعمران والتقدم.

وينظم عرض الضوء والصوت كل يوم خميس وجمعة وسبت عند الساعة 7:30 مساءً لمدة 15 دقيقة في أمسية تمثل خاتمة لتجربة زيارة المعلم الحافلة بالثقافة والمعرفة.

ويعد قصر الوطن من المعالم الثقافية المميزة الواقعة ضمن مجمع القصر الرئاسي في أبوظبي، إذ يقدم لمحة عميقة حول تقاليد الإمارات، ويحمل زواره في جولة تاريخية لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد الإماراتية العريقة.

كما يتيح القصر للزوار فرصة لاستكشاف جماليات فنون العمارة الإسلامية من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية التي تتميز بها أروقة القصر، بالإضافة إلى مشاهدة معروضات ومقتنيات فاخرة.

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وكجزء من التجربة الثقافية المتكاملة، تقدم فرقة «سيمفونية الوطن» مقطوعات موسيقية إماراتية وعالمية خلال تجولها في أروقة قصر الوطن.

كما يستعرض عرض الضوء والصوت مسيرة التقدم في دولة الإمارات عبر رحلة بصرية تنتقل من تاريخ الدولة العريق إلى حاضرها المشرق ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً.

ويحتضن القصر «مكتبة قصر الوطن» التي توفر للزوار مصادر متنوعة للمعرفة من مختلف العلوم والفنون والمعارف، بما في ذلك مجموعة من المصادر المعرفية التي تسلط الضوء على مراحل تطور الدولة في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

• 15 دقيقة.. مدة العرض الذي ينظم في أمسيات الخميس والجمعة والسبت.

• فرقة «سيمفونية الوطن» تقدم مقطوعات موسيقية إماراتية وعالمية.

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