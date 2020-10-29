الامارات | التشارك الاجتماعي في ألمانيا يشهد تحسناً خلال «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن التشارك الاجتماعي في ألمانيا يشهد تحسناً خلال «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حتى لو كان هناك أفراد يتكالبون على شراء أوراق المرحاض، ويتشاجرون في الشوارع على جدوى إلزام ارتداء الكمامات، فإن التشارك الاجتماعي في ألمانيا شهد تحسناً منذ بدء جائحة كورونا.

وتبين ذلك من خلال نتائج استطلاع قاده عالم الاجتماع ألكسندر ديل وطلب من المشاركين أن يحددوا على مقياس يبدأ من 1 إلى 10 مدى تقييمهم لاستعداد الأفراد المحيطين بهم للمساعدة.

وارتفع التقييم من 7 نقاط في 2019 إلى 7.3 نقاط هذه المرة.

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