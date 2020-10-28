ميريام فارس تفاجئ متابعيها بولادتها لطفلها الثاني: "بقاله أسبوع"

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع مصور لطفلها الثاني "دافي" وهي تقبض على يديه.

وأظهر المقطع اسم المولود، وتاريخ ولادته، في العاشر من نوفمبر 2020، وعلقت الفنانة: "صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

وسرعان ما تفاعل الرواد معها، معلقين: "امتى كنتي حامل"، "انتي حملتي امتى أصلا".

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يذكر أن ميريام فارس، تزوجت في عام 2014 من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية، داني ميتري، وأنجبت منه ابنهما جادن.

وكانت الفنانة احتفلت بعيد ميلاد نجلها الأول، مؤخرًا بمجموعة من الصور المختلفة مليئة بالمرح والسعادة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "ميريام" على الصور قائلة: "بتمنى لك كل شي حلو بالدنيا يا حبيب قلبي، صار لي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

واستكملت المطربة اللبنانية رسالتها باللغة الإنجليزية: "صغيري جادن أصبح 4 سنوات، لماذا تكبر بهذه السرعة، فأنت حقًا رجلًا صغيرًا الآن، فخورة بك دوما لأنك تمنحني المرح والقوة والسعادة كل يوم، أحبك جدا وكل عام وأنتم بخير".

كيف كانت تقضي ميريام فارس أوقاتها بالحظر؟

ونشرت ميريام فارس، من قبل، مقطع فيديو من ممارستها الرياضة، داخل صالة "جيم" بمنزلها، وظهرت مرتدية "بنطلونًا" رياضيًا، و"تي شيرت" أسود، وجمعت شعرها الكيرلي لأعلى.

وكتبت "ميريام" في تعليقها على الفيديو: "المواظبة على التمارين لا تسهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضًا تسهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه".