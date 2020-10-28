"جيبات جلد وبلوفرات واسعة".. مصممة أزياء توضح موضة شتاء 2021

لايف ستايل

مع بدء ماراثون الشتاء تبدأ الفتيات باقتناء الأزياء المميزة، ذات الألوان الدافئة، للظهور بإطلالة مختلفة وأكثر أنوثة.

ومن جانبه، كشفت مصممة الأزياء نوال جاسم، موضة شتاء هذا العام، مشيرة إلى عودة خامات الجلد بقوة لهذا الموسم، قائلة: "الجيبات الجلد، والبناطيل موضة لشتاء 2021، خاصة ألوان الأسود والهافان".

وأشارت "جاسم" لـ "هُن"، إلى أن الملابس الـ "أوفر سايز" لازالت موضة حتى الآن: "البلوفرات الواسعة موضة جدًا، خاصة الأوف وايب، ودرجات الروز والباستيل".

يذكر أن نوال جاسم، تستعد لعرض الأزياء الجديد الخاص بها الذي سيكون بالكويت، فى العاشر من شهر نوفمبر القادم.

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ومن المقرر أن يكون العرض مليئا بالمفاجآت من خلال عرض مجموعة واسعة تلائم موضة هذا الموسم، وسيحضر العرض عددا كبيرا من نجوم الفن والمجتمع، وستقوم الافتتاحية بالعزف، كما سيتضمن العرض بعض الفقرات الترفيهية، ومن المقرر أن تكون العارضات روسيات.

الموضة العالمية للشتاء

يذكر أن شتاء هذا العام، من المقرر أن يتضمن الكثير من القطع الغريبة وغير المألوفة من قِبل الماركات العالمية، وجاءت على رأسهم شركة "prettylittlething" للأزياء، التي طرحت موديل جديد لفستان مزود بقناع وجه، له أربطة أذن، لربطه خلف الأذنين بدلًا من الكمامة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للموديل الشهيرة شارلوت موس، وهي ترتديه في أحد الشوارع العامة، مُعلقة: "ابق على استعداد، للأشخاص الذين ينسون القناع".

وجاء الفستان بموديل "التايب بيست"، قصير للغاية، مع أكمام طويلة، ورقبة باللون الأسود، وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن سعر الفستان يبلغ 15 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 305 جنيهات مصرية فقط.

وفي نفس السياق، طرحت دار أزياء "gucci" العالمية، مؤخرًا موديلا جديدا للبنطلون الجينز.

وجاء البنطلون باللون الأزرق الفاتح، مزودا ببقع باللون الأخضر، عند الركبة وفي المنتصف، مما يشبه "البنطلون المتسخ".

وجاء سعر بنطلون موسم الشتاء القادم، وفقًا للموقع الرسمي لدار الأزياء 1200 دولار استرالي، بما يعادل 13400 جنيه مصري.