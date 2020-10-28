كندة علوش بـ"بليزر وجيب" في سادس أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة كندة علوش بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت كندة علوش بليزر باللون التركواز، وجيب باللون قصير بنفس اللون، وتوب باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات مكونة من حلق وخاتم، واعتمدت تسريحة شعر الكلاسيكية، ونسقت مع الإطلالة بوط طيل باللون الأبيض وكلاتش صغير الحجم.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.