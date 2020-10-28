بشرى بفستان شفاف على السجادة الحمراء في سادس أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

ظهرت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء باليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وهي ترتدي فستانا شفافا بلون فاتح، ومطرز بتطريزات من نفس اللون.

والفستان من أعلى به ياقة على شكل كورنيشة مكشكشة يخرج منها تفريعات بالتطريز، وكورنيشة بنفس شكل الياقة على كل كتف.

Advertisements

اعتمدت بشرى تسريحة الشعر التقليدية وهي الكحكة المرتفعة، واختارت المكياج بألوان تميل لألوان البشرة.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.