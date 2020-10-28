بنطلونات واسعة للمحجبات في شتاء ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - البنطلونات الواسعة من أبرز صيحات الموضة المنتشرة في الفترات الأخيرة، ومع اقتراب موعد دخول فصل الشتاء لعام ٢٠٢١، استوحينا لكِ من خيارات مُدونات الموضة على إنستجرام، عدة تنسيقات بسيطة ودافئة بالبنطال الواسع، فلا تترددي في اعتمادها لهذا الشتاء.



بنطلونات الجينز الواسعة لإطلالة شبابية مميزة

بنطلونات الجينز الواسعة



للحصول على إطلالة شبابية أنيقة وناعمة يمكنك الظهور ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة صوفية بدرجة حيادية كالبيج، ومعطف من الجلد الزهري لتواكبي موضة هذا الموسم وتحصلي على إطلالة مبهرة، ويمكنك تزيين هذه الإطلالة بحجاب مطبوع باللون الأزرق والأبيض مع حذاء أبيض مرتفع، ولإطلالة أخرى ارتدي بنطالَ الجينز الواسع مع بلوڤر أسود مزين بكتابة على منطقة الصدر، مع حذاء وحجاب باللون الأبيض لخيار حيادي مناسب لكل المشاوير.

تابعي المزيد:البنطال الواسع مع الحجاب لموضة ٢٠٢٠ من مدونات الموضة

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موديلات البنطلونات السوداء لخيار حيادي متناسق

موديلات البنطلونات السوداء



تضفي البنطلونات السوداء على مظهرك إطلالة عملية ناعمة، كما أنها سهلة التنسيق، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تنسيقات شتوية بها، حيث يمكنك التأنق ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأسود مع حزام للخصر ليبرز تفاصيل الجسد، وإضافة معطف من الكاروهات باللونين الأسود والأبيض لتحصلي على إطلالة مثالية، وأكملي مظهرك بإكسسوارات بيضاء.

ولإطلالة أخرى اختاري معطفًا بنيًّا طويلاً من القطن مع بلوزة بيضاء وبنطال أسود واسع لخيار عملي ناعم مناسب للجامعة، أو نسقي بنطالاً واسعًا أسودَ مع بلوزة بنية ومعطف طويل وحجاب باللون الأحمر؛ ليضفي عليكِ مظهرًا حياديًّا، ويمكن أن تطلي ببنطال واسع وبلوزة باللون الأسود مع بليزر كاروهات باللون الأحمر، وإكمال تفاصيل الإطلالة بتدرجات اللون البني للحصول على إطلالة عملية مناسبة للمشاوير اليومية بشكل كبير.

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إطلالات بالبنطلونات الواسعة الملونة مع البلوزات السوداء

إطلالات بالبنطلونات الواسعة الملونة مع البلوزات السوداء





من أكثر الإطلالات اللافتة والمميزة التي يمكنك تنسيقها بسهولة وتناسب الكثير من المشاوير، البنطلونات القطنية الملونة بالتصميم الواسع مع البلوزات السوداء المختلفة، لذا يمكنك أن ترتدي بنطالاً أحمر بخصر عالٍ مع بلوزة من الجلد الأسود، وإكمال تفاصيل الإطلالة باللون الأسود، أو اختيار بنطال أخضر واسع مزين بحزام للخصر مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، ولخيار أنثوي نسقي بنطالاً زهريًّا واسعًا مع بلوزة سوداء مزينة بالفرو الحيادي، وحجاب بيج لزي أنثوي ناعم، ويمكنك أن تطلي ببنطال أصفر واسع مع بلوزة ومعطف باللون الأسود وحجاب أخضر؛ ليمنحك إطلالة عصرية.